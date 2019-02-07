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Sigara bağımlısı baba çocuklarının velayetini kaybetti

Sigara bağımlısı baba çocuklarının velayetini kaybetti

07 Şubat 2019 Perşembe 12:46
Sigara bağımlısı baba çocuklarının velayetini kaybetti

İspanya'da bir baba sigara bağımlığı nedeniyle çocuklarının velayetini kaybetti.

İspanya'nın Cordoba şehrinde mahkeme 2017 yılında ayrıldıktan sonra 10 ve 13 yaşındaki çocuklarının velayetini eski eşiyle paylaşan babanın içtiği sigaraların çocukların sağlığını tehdit ettiği kanısına vardı.

Mahkeme belgelerine göre çocuklar babalarının evlerinde dumanla dolu bir ortamda yaşamak zorunda kaldıklarından şikayet etti. Belgede büyük olan çocuğun babasının sigara içmiş olduğu sadece klima ve bir döşek olan bir odada uyumak zorunda kaldığını belirtiyor.

Karar gerekçesinde babanın yaşam tarzının çocuklarının hayatını sorumsuzca riske attığı ve kendi bağımlılığı dışında hiç birşeyi umursamadığının açık olduğu vurgulandı. Gerekçede ayrıca çocukların normal bir zamanda kamu sağlığı için tehlikeli bulunacak bir ortamda bulunmalarının mantıklı olmadığı belirtildi. Mahkeme ayrıca babanın çocuklarının önünde içmeye devam ederek sigaraya çocuklarının sağlığından daha fazla önem verdiğini gösterdiğini belirtti.

İspanya'da halka açık kapalı ortamlarda, hastane, okul, çocuk parkı girişlerinde sigara kullanımı 2011 yılından beri yasak. Öte yandan yürürlüğe girdiğinde çok sert bulunan bu yasa kişilerin evleri ve araçları gibi özel alanlarında çocukların önünde sigara içmeyi yasaklamamıştı.

Anahtar Kelimeler:
çocuk VelayetIspanya Velayet
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