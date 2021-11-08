banner386
banner399
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Hükümet programı bugün Cumhuriyet Meclisi’nde okunacak
Hükümet programı bugün okunacak
Sucuoğlu nerede hata yaptı?
Sucuoğlu nerede hata yaptı?
Hükümet programı yarın Cumhuriyet Meclisi’nde okunacak
Hükümet programı yarın okunacak
Pandemi Hastanesi'nden acı haber!
Pandemi Hastanesi'nden acı haber!
banner376

Sierra Leone'de yakıt tankeri faciası: 101 ölü

Batı Afrika ülkesi Sierra Leone'nin başkenti Freetown'da akaryakıt tankerinin patlaması sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 101'e yükseldi.

08 Kasım 2021 Pazartesi 07:54
Sierra Leone'de yakıt tankeri faciası: 101 ölü

Cumhurbaşkanı Julius Maada Bio, başkent Freetown'un doğusundaki Wellington bölgesinde yakıt tankeriyle başka bir aracın çarpışmasının sonucu meydana gelen kazanın ardından bölgeye ziyaret etti.

Bio, ziyaret sırasında basın mensuplarına yaptığı açıklamada, başkentte yaşanan trajedinin üzücü olduğunu belirtti.

Kazada 101 kişinin öldüğünü kaydeden Bio, "Hastanede bulunan 100'den fazla kişi için de mücadele veriyoruz. Her türlü çabayı gösterdik ve ülkenin dört bir yanındaki tıbbi personele teşekkür etmek istiyorum." dedi.

banner341
Ölenlerin anısına 72 saatlik yas ilan edildi

Cumhurbaşkanı Bio, devlet televizyonuna yaptığı açıklamada, yaşamını yitirenlerin anısına ülkede bugünden itibaren 3 günlük yas ilan edildiğini belirtti.

Bunun Sierra Leoneliler için bir düşünme anı olması gerektiğini ifade eden Bio, dini liderlere hayatını kaybedenlere dua etmeleri çağrısında bulundu.

Sierra Leone'nin başkenti Freetown'da 5 Kasım'da yakıt tankeri ile başka bir aracın çarpışması sonucu meydana gelen patlamada 101 kişi hayatını kaybetmiş, 100'den fazla kişi de yaralanmıştı.

banner360
Anahtar Kelimeler:
Sierra Leone Yakıt Tankeri Faciası
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
ABD, 20 ay sonra aşılı yolculara sınırlarını yeniden açıyor
ABD, 20 ay sonra aşılı yolculara sınırlarını yeniden açıyor
Japonya'da son 15 aydır ilk kez COVID-19'dan ölen olmadı
Japonya'da son 15 aydır ilk kez COVID-19'dan ölen olmadı
İngiltere'de acil servislerde bekleme süreleri uzadı
İngiltere'de acil servislerde bekleme süreleri uzadı
Sudan'da polis darbe karşıtı gösterilere müdahale etti
Sudan'da polis darbe karşıtı gösterilere müdahale etti
Sri Lanka’da sel: En az 5 ölü
Sri Lanka’da sel: En az 5 ölü
Fransa'da 3 camiye İslam karşıtı saldırı düzenlendi
Fransa'da 3 camiye İslam karşıtı saldırı düzenlendi
Almanya’daki sel felaketinin bilançosu: 29,2 milyar euro
Almanya’daki sel felaketinin bilançosu: 29,2 milyar euro
İsrail güçleri Filistinli çocukları yaraladı
İsrail güçleri Filistinli çocukları yaraladı
İklim değişikliğiyle mücadelede taahhütlerini yerine getirmeyen ülkeler uyarılacak
İklim değişikliğiyle mücadelede taahhütlerini yerine getirmeyen ülkeler uyarılacak
Kar yengecine rekor fiyat!
Kar yengecine rekor fiyat!

banner398

banner361

banner357

banner363

banner403

banner402

banner226

banner301

banner290

banner320

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim