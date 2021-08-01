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Sicilya adası orman yangınlarıyla mücadele ediyor

İtalya'nın Sicilya adası başta olmak üzere güney bölgeleri, orman ve kırsal alanlarda çıkan çok sayıdaki yangınla mücadele ediyor.

01 Ağustos 2021 Pazar 08:50
Sicilya adası orman yangınlarıyla mücadele ediyor

İtalyan itfaiyesinden yapılan açıklamada, ülke genelinde ormanlık ve makilik alanlarda çıkan yangınları söndürmek için çalışmaların sürdürüldüğü ve dünden bu yana; 250'si Sicilya'da, 130'u Puglia ve Kalabriya'da, 90’ı Lazio'da, 70'i de Kampanya bölgesinde olmak üzere 800'ü aşkın yangına müdahalede bulunulduğu açıklandı.

Ülke basınında, "Güney İtalya yanıyor" başlıklarıyla çıkan haberlerde, Sicilya’daki yangınların yavaşlamadığı, aksine sert rüzgarın da etkisiyle pek çok noktada sürdüğü ifade edildi.

Ekipler aralıksız çalışıyor

İtfaiye ekiplerinin özellikle Sicilya'nın iki büyük kenti Palermo ve Katanya yakınlarındaki yangınları söndürmek için aralıksız çalıştığı ifade edildi.

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Katanya'nın güney kesiminde yangın ve yoğun duman sebebiyle sahil şeridinde sıkışan yaklaşık 200 kişinin polis ekipleri tarafından deniz yoluyla tahliye edildiği kaydedildi.

Bu arada, sahildeki bazı tesislerin de alevlerden etkilenerek kullanılamaz hale geldiği aktarıldı.

Karadan takviye ekipleri gönderilecek

Sivil Savunma Genel Müdürü Fabrizio Curcio, düzenlediği basın toplantısında, "15 Haziran'dan bugüne kadar bölgelerden 558 yangın söndürme konusunda yardım talebi aldık. Geçen yıl bu sayı 160 idi. Bu taleplerin yüzde 33’ü son bir haftada geldi." dedi.

Curcio, Sicilya Özerk Yönetimi’nden gelen talep üzerine adadaki yangınlarla mücadele için karadan da takviye ekiplerin gönderileceği bilgisini verdi.

Ülkede geçen hafta sonu da Sardinya adasının batısındaki Oristanese kırsalında 20 bin hektar arazi yanmış, 1500 kişi yerinden olmuştu.

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Anahtar Kelimeler:
Sicilya Orman Yangınları
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