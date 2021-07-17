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Sıcak hava felakete dönüştü!

Kanada’da British Columbia Adli Tıp Kurumu, British Columbia eyaletini etkisi altına alan sıcak hava dalgasında hayatını kaybedenlerin sayısına ilişkin istatistikleri güncellerken, soruşturmalar ve otopsiler tamamlanmadığı için ölümlerin kesin nedeni henüz bilinmese de aşırı sıcaklarla bağlantılı olarak 808 kişinin yaşamını yitirdiği tahmin ediliyor.

17 Temmuz 2021 Cumartesi 19:46
Sıcak hava felakete dönüştü!

Kanada'da British Columbia Adli Tıp Kurumu, British Columbia eyaletini etkisi altına alan sıcak hava dalgasında hayatını kaybedenlerin sayısına ilişkin istatistikleri güncelledi.

Güncellenen verilerle birlikte 25 Haziran-1 Temmuz arasında aşırı sıcaklarla bağlantılı olarak toplam 808 kişinin hayatını kaybetmiş olabileceği ifade edildi.

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KLİMASIZ VE TEK YAŞAYANLAR

Soruşturmalar ve otopsiler tamamlanmadığı için 808 ölümün kaçının doğrudan sıcaklıkla ilişkili olduğunu henüz tam olarak belirlenemezken, söz konusu verilerin geçici olduğu ve değişebileceği aktarıldı. Hayatını kaybedenlerin çoğunun klimasız evlerde tek başına yaşayan yaşlılar olduğu kaydedildi.

Öte yandan uzmanlar küresel sıcaklıkların sanayi öncesi seviyelerin 2 santigrat derece üzerine çıkması durumunda bu tür sıcak hava dalgalarının her 5 veya 10 yılda bir ortaya çıkabileceği konusunda uyarıyor.

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