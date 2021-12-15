banner386
banner399
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Simit yemek bile lüks oldu
Simit yemek bile lüks oldu!
UBP'de itirazlar sonuç vermedi
İtirazlar işe yaramadı!
Federasyon defteri kapandı mı demiştiniz!
Federasyon defteri kapandı mı demiştiniz!
Başbakan uyardı
Başbakan uyardı
banner405

Sibirya'nın rekor sıcaklığı tescillendi: 38 derece

Birleşmiş Milletlere bağlı Dünya Meteoroloji Örgütü, Sibirya'nın Verkhoyansk kasabasında 20 Haziran 2020'de ölçülen 38 derece sıcaklığın, Kuzey Kutup Dairesindeki sıcaklık rekoru olarak onaylandığını duyurdu.

15 Aralık 2021 Çarşamba 08:40
Sibirya'nın rekor sıcaklığı tescillendi: 38 derece

Birleşmiş Milletlere (BM) bağlı Dünya Meteoroloji Örgütü (DMÖ), Sibirya'daki sıcaklıkların mevsim normallerinin çok üzerinde seyrettiği, 67,5 kuzey enleminde yer alan Verkhoyanks kasabasında 20 Haziran 2020'de tespit edilen 100,4 fahrenhaytın (38 santigrat) teyidi için 3 Haziran 2020'de Rus makamlarından bilgi istemişti.

DMÖ Sözcüsü Clare Nullis, BM Cenevre Ofisi'nde düzenlenen basın toplantısında, "Verkhoyansk kasabasında 20 Haziran 2020'de ölçülen 38 santigrat sıcaklığı yeni Arktik rekoru olarak kabul ediyoruz." dedi.

Dünyada en hızlı ısınan bölge: Kuzey Kutup Dairesi

Nullis, geçen yıl Sibirya'da daha önce görülmemiş düzeyde uzun süreli sıcak hava dalgalarının hakim olduğunu, bunun sonucu olarak da bölgede yıkıcı orman yangınlarının çıktığını ve büyük çapta buzul erimelerinin görüldüğünü anımsattı.

Sibirya'da geçen yıl görülen yüksek sıcaklıkların iklim değişikliğinin sonucu olduğunu vurgulayan Nullis, dünyada en hızlı ısınan bölge Kuzey Kutup Dairesinde (Arktik) küresel ısınmanın iki katının yaşandığı bilgisini paylaştı.

banner341
İklim değişikliğinde alarm zilleri çalıyor

DMÖ Genel Sekreteri Petteri Taalas da kuruluşun Hava ve İklim Aşırılıkları Arşivi'ne rapor edilen rekor seviyedeki sıcaklığın iklim değişikliği konusunda alarm zillerinin çaldığının göstergesi olduğunu vurguladı.

Taalas, 2020'de Antarktika kıtası için de yeni bir sıcaklık rekoru (18,3 santigrat) kırıldığını söyledi.

Tarihi sıcaklık ölçülmüştü

Sibirya'nın Verkhoyansk kasabasında 20 Haziran 2020'de ölçülen 38 derece sıcaklığın tarihe geçtiği duyurulmuştu.

Amerikan CBS kanalının derlediği hava raporunda, "Verkhoyansk genellikle dünyadaki en soğuk noktalardan biridir. Bu bölge, geçen yıl kasım ayında, sıfırın altında 60 fahrenhayt (-51 santigrat) ile 2019-2020 kışının en soğuk seviyesini gösteren noktalardan biriydi." ifadesine yer verilmişti.

Raporda, daha önce Kuzey Kutbu'nda böyle bir sıcaklığa ulaşılmadığı, sadece 1915'te Alaska'nın Fort Yukon kasabasında 100 fahrenhayta yaklaşan ölçümün kayıtlara geçtiği belirtilmişti.

banner360
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
DSÖ: “Kovid-19 aşılarının ağır hastalık ve ölüme karşı etkisinde küçük bir düşüş var“
DSÖ: “Kovid-19 aşılarının ağır hastalık ve ölüme karşı etkisinde küçük bir düşüş var“
AB: "Türkiye ile ortak çıkar alanlarında işbirliği yapmaya kararlıyız"
AB: "Türkiye ile ortak çıkar alanlarında işbirliği yapmaya kararlıyız"
İngiltere 'kırmızı' seyahat listesini güncelledi: 11 Afrika ülkesi çıkarıldı
İngiltere 'kırmızı' seyahat listesini güncelledi: 11 Afrika ülkesi çıkarıldı
Pfizer, Omicron'a karşı yüzde 89 etkili ilaç üretti
Pfizer, Omicron'a karşı yüzde 89 etkili ilaç üretti
AB'den sivil toplum kuruluşlarına 1,5 milyar euroluk destek
AB'den sivil toplum kuruluşlarına 1,5 milyar euroluk destek
IMF'den İngiltere'ye Omicron için 'acil durum planı' tavsiyesi
IMF'den İngiltere'ye Omicron için 'acil durum planı' tavsiyesi
Araştırma: Dünya ısındıkça ABD'de kış kasırgaları daha güçlü hale gelebilir
Araştırma: Dünya ısındıkça ABD'de kış kasırgaları daha güçlü hale gelebilir
Rusya uyardı: Avrupa'ya nükleer füzeler yerleştirmek zorunda kalabiliriz
Rusya uyardı: Avrupa'ya nükleer füzeler yerleştirmek zorunda kalabiliriz
Çip endüstrisine talep artıyor
Çip endüstrisine talep artıyor
AB'den yeni düzenleme: Reşit olmayana doğrudan reklam yapılmayacak
AB'den yeni düzenleme: Reşit olmayana doğrudan reklam yapılmayacak

banner398

banner361

banner357

banner363

banner403

banner402

banner226

banner301

banner290

banner320

banner406

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim