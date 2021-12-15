Sibirya'nın rekor sıcaklığı tescillendi: 38 derece

Birleşmiş Milletlere (BM) bağlı Dünya Meteoroloji Örgütü (DMÖ), Sibirya'daki sıcaklıkların mevsim normallerinin çok üzerinde seyrettiği, 67,5 kuzey enleminde yer alan Verkhoyanks kasabasında 20 Haziran 2020'de tespit edilen 100,4 fahrenhaytın (38 santigrat) teyidi için 3 Haziran 2020'de Rus makamlarından bilgi istemişti.

DMÖ Sözcüsü Clare Nullis, BM Cenevre Ofisi'nde düzenlenen basın toplantısında, "Verkhoyansk kasabasında 20 Haziran 2020'de ölçülen 38 santigrat sıcaklığı yeni Arktik rekoru olarak kabul ediyoruz." dedi.

Dünyada en hızlı ısınan bölge: Kuzey Kutup Dairesi

Nullis, geçen yıl Sibirya'da daha önce görülmemiş düzeyde uzun süreli sıcak hava dalgalarının hakim olduğunu, bunun sonucu olarak da bölgede yıkıcı orman yangınlarının çıktığını ve büyük çapta buzul erimelerinin görüldüğünü anımsattı.

Sibirya'da geçen yıl görülen yüksek sıcaklıkların iklim değişikliğinin sonucu olduğunu vurgulayan Nullis, dünyada en hızlı ısınan bölge Kuzey Kutup Dairesinde (Arktik) küresel ısınmanın iki katının yaşandığı bilgisini paylaştı.

İklim değişikliğinde alarm zilleri çalıyor

DMÖ Genel Sekreteri Petteri Taalas da kuruluşun Hava ve İklim Aşırılıkları Arşivi'ne rapor edilen rekor seviyedeki sıcaklığın iklim değişikliği konusunda alarm zillerinin çaldığının göstergesi olduğunu vurguladı.

Taalas, 2020'de Antarktika kıtası için de yeni bir sıcaklık rekoru (18,3 santigrat) kırıldığını söyledi.

Tarihi sıcaklık ölçülmüştü

Sibirya'nın Verkhoyansk kasabasında 20 Haziran 2020'de ölçülen 38 derece sıcaklığın tarihe geçtiği duyurulmuştu.

Amerikan CBS kanalının derlediği hava raporunda, "Verkhoyansk genellikle dünyadaki en soğuk noktalardan biridir. Bu bölge, geçen yıl kasım ayında, sıfırın altında 60 fahrenhayt (-51 santigrat) ile 2019-2020 kışının en soğuk seviyesini gösteren noktalardan biriydi." ifadesine yer verilmişti.

Raporda, daha önce Kuzey Kutbu'nda böyle bir sıcaklığa ulaşılmadığı, sadece 1915'te Alaska'nın Fort Yukon kasabasında 100 fahrenhayta yaklaşan ölçümün kayıtlara geçtiği belirtilmişti.