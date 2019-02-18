Sibirya kurtlarının, İngiltere’deki geleneksel yarışları yine nefes kesiyor. Yüzyıllarca kızak çekme, ren geyiği çobanlığı ve bekçilik görevlerinde kullanılmış bir köpek ırkı olan Sibirya kurtlarının (Husky) İngiltere’nin Nortfolk bölgesinindeki Elvedon ormanında cumartesi günü başlayan kızak çekme yarışları toplam 16 etaptan oluşuyor. İngiltere’de çok yoğun ilgi gören bu yarışlar 8 Mart’ta sona erecek. 1960’lı yıllarda ilk kez İngiltere’ye getirilen Husky türü bu köpekler, 6’lı veya 8’li gruplar halinde 1996 yılından bu yana kızak çekme yarışlarında boy gösteriyor.