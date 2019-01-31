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Sibirya'da bulunan fosiller ilk insan türlerine ışık tutuyor

Sibirya'da bulunan fosiller ilk insan türlerine ışık tutuyor

31 Ocak 2019 Perşembe 15:13
Sibirya'da bulunan fosiller ilk insan türlerine ışık tutuyor

Sibirya'da bir mağarada bulunan ve eski çağlarda yaşayan insanlara ait olduğu belirlenen iskelet ve diş fosilleri üzerinde yapılan incelemede Denisovans'lara ait önemli bulgulara ulaşıldı.

Altay Dağları eteklerindeki Denisovo Mağarasında bulunan ve Homo Sapiens'lerden daha farklı olduğu bilinen Denisovans'lara ait bilgiler daha önceden oldukça sınırlıydı.

Araştırmacıların farklı teknikler deneyerek inceleme yaptığı türün, eski çağlardaki en gelişmiş insan topluluğu olabileceği belirtildi. Araştırma sonuçları Nature dergisinde yayımlandı.

Yapılan DNA testleri sonucu Denisovans'ların Papua Yeni Gine ve Avustralya'da kalıntılarına rastlanan insan türüyle benzerlikler gösterdiği ve farklı bölgelerde yaşayan bu toplulukların bir şekilde bir araya geldiği açıklandı.

Mağarada bulunan fosiller Denisovans'ların 200 ila 50 bin yıl öncesinde Sibirya'da yaşadığını gösteriyor. Soyu binlerce yıl önce tükenen insan türü Neanderthals'larınsa aynı bölgede 200 ila 80 bin yıl öncesinde yaşadığı belirtildi. Denisova Mağarası'nda bulunan bir kız çocuğu iskeletinde yapılan inceleme sonucuysa, çocuğun annesinin Neanderthal ve babasının da Denisovan olduğu, bu iki türün aynı bölgede etkileşime geçtiği belirlendi. Sonuçlar, kız çocuğunun 100 bin yıl önce burada yaşadığını gösteriyor.

Hayvan diş ve kemiklerinden yapılmış kolyelerin ise yaklaşık 50 bin yıl öncesine ait olduğu açıklandı. Denisovans'ların yaptığı bu takıların çok yönlü gelişim ve entellektüelliğin bir göstergesi olduğu kaydedildi.

Avustralya'da bulunan Wollongong Üniversitesi öğretim üyelerinden jeokronoloji uzmanı Zenobia Jacobs, yeni keşiflerden dolayı oldukça mutlu olduklarını, Denisovans'ların kısa ve küçük dişleri harici dış görünüşüyle ilgili daha önceden başka bir bilgiye sahip olmadıklarını söyledi.

Anahtar Kelimeler:
SibiryaFosilIlk Insan
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