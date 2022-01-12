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Sibirya'da -20 derecede bulunan bebeğin durumu iyi

Rusya'nın Sibirya bölgesinde yürüyüş yapan beş genç, yumurta kutusuna konularak terk edilmiş bir bebek buldu. Hava sıcaklığının -20 derecelerde olmasına rağmen yeni doğmuş bebeğin durumunun iyi olduğu bildirildi.

12 Ocak 2022 Çarşamba 18:45
Sibirya'da -20 derecede bulunan bebeğin durumu iyi

BBC Türkçe Servisi’nin haberine göre, Novosibirsk şehrinin dışındaki Sosnovka kasabasının yakınlarına bırakılan kız bebek, onu bulan gençlerden birinin ailesi tarafından hastaneye götürüldü. Halihazırda üç oğlu bulunan aile bebeği evlat edinmek istiyor ancak kan bağı olan birinin bulunup bulunmayacağı araştırılıyor.

Bebeğin annesini arayan polis yetişkin olmayan birini öldürmeye teşebbüsten cezai soruşturma başlattı.

Eğer bebeğin yakını bulunamazsa onu hastaneye götüren Litvinov ailesinin gerekli evraklarla başvurması ve evlat edinebilmek için özel dersler alması gerekiyor.

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Bebeği hastaneye götüren Dmitry Litvinov, Rus NGS gazetesine, çocukların Ortodoks Noel'inde yürüyüşe çıktıklarını ve bebeği karanlıkta, kutunun içinde bulduklarını söyledi.

Battaniyeye sarılı olan bebeğin yanında bir de biberon bulunuyordu.

Oğlu Renat'ın aramasının ardından eşi Anna'yla birlikte olay yerine giden Dmitry Litvinov, bebeği arabayla hastaneye götürdü.

Henüz üç günlük olduğu düşünülen bebeğe yapılan ilk müdahalelerin ardından durumunun iyi olduğu bildirildi ve bakılmak üzere çocuk hastanesine sevk edildi.

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Son Güncelleme: 12.01.2022 21:50
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