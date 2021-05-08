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Siber saldırı nedeniyle kapatıldı

ABD'de en büyük petrol boru hatlarından biri siber saldırı nedeniyle kapatıldı

08 Mayıs 2021 Cumartesi 22:34
Siber saldırı nedeniyle kapatıldı
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ABD'nin en büyük petrol boru hatlarından birinin siber saldırı nedeniyle dün geçici olarak kapandığı ortaya çıktı.

Houston'dan New York Limanı'na günlük 100 milyondan fazla galon benzin ve diğer yakıt taşıyan Colonial Pipeline boru hattının faaliyetleri siber saldırı nedeniyle geçici olarak durduruldu.

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Şirketten yapılan açıklamada ise tüm boru hattındaki faaliyetlerin geçici olarak durmasına neden olan ve birtakım bilgi teknolojilerinin sistemlerini etkileyen tehdidi kontrol altına almak için belirli sistemlerin çevrim dışı bırakıldığı belirtildi.

Açıklamada ayrıca şirketin soruşturma için bir siber güvenlik firmasıyla anlaştığı ve federal kurumlarla temasa geçtiği ifade edildi.

ABD'de daha önce de ülkenin resmi kuruluşlarının hedef alındığı "SolarWinds" siber saldırısından Rusya sorumlu tutulmuştu.

Microsoft üzerinden 30 bin kuruluşun bilgilerine erişim sağlandığı tahmin edilen siber saldırıyı ise Çin'in yaptığı iddia edilmişti.

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Anahtar Kelimeler:
ABDSiber SaldırıDünyaHaber
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