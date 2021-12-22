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Seyahat kısıtlamaları nedeniyle Güney Afrika işsizlik tehdidi altında

Yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) Omicron varyantının tespit edilmesinin ardından çok sayıda ülkenin Güney Afrika Cumhuriyeti'ne uygulamaya başladığı seyahat kısıtlamaları nedeniyle, 200 bin Güney Afrikalı'nın işsizlik tehdidiyle karşı karşıya olduğu bildirildi.

22 Aralık 2021 Çarşamba 08:20
Seyahat kısıtlamaları nedeniyle Güney Afrika işsizlik tehdidi altında

Güney Afrika Turizm İş Konseyinden yapılan açıklamada, seyahat yasaklarının, ülke ekonomisinin en önemli gelir ve istihdam kaynaklarından turizm sektöründe çalışan 200 bin kişiyi işsizlik tehdidi altında bıraktığı belirtildi.
Açıklamada ayrıca, yasakların ülke ekonomisine maliyetinin yaklaşık 1,6 milyar doları bulmuş olabileceği kaydedildi.
Omicron varyantının Johannesburg ve Cape Town'da görüldüğü kadar, Amsterdam, Paris, Berlin ve Brüksel'de de görüldüğü belirtilen açıklamada, "Seyahat yasakları bu gerçek karşısında gereksiz hale gelmiş durumda. Bu yasakların sektörümüz ve yerel ekonomi üzerinde, özellikle de çok önemli Noel tatili döneminde abartısız ciddi bir etki yaratıyor." ifadesi kullanıldı.


GÜNEY AFRİKA'DA TURİZM
Kıtanın en önemli turizm merkezlerinden biri olan Güney Afrika Cumhuriyeti, Avrupa'dan her yıl yaklaşık 700 bin turisti ağırlıyor.
Turistler ülkeyi en çok güney yarımkürede aralık-şubat aylarına denk gelen yaz döneminde ziyaret ediyor.
Bu yıl Omicron varyantı nedeniyle başta Batılı ülkeler olmak üzere aralarında Türkiye'nin de bulunduğu çok sayıda ülkenin Güney Afrika'ya kapılarını kapamasının ardından, ülke en önemli gelir kaynaklarından biri olan turizm gelirlerinden mahrum kalmış oldu.

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Bu durum hali hazırda yüksek işsizlik ve enflasyon sorunuyla karşı karşıya bulunan Güney Afrika ekonomisini daha da zor duruma sokuyor.


SEYAHAT KISITLAMALARI
Omicron varyantının tespit edilmesinin ardından 50'nin üzerinde ülke Güney Afrika'ya seyahat kısıtlamalarını uygulamaya koydu.
Güney Afrika'ya ilk seyahat kısıtlaması uygulayan ülke İngiltere ise, 1 Aralık itibarıyla seyahat yasağını sonlandırdı.
Türkiye de 18 Aralık'tan itibaren ülkeye transit uçuşları tekrar başlattı. Bu transit uçuşlar kapsamında Güney Afrika'dan gelen yolcuların Türkiye'ye girişine izin verilmiyor.
Öte yandan Omicron varyantının yaygın görüldüğü Güney Afrika'da son günlerde vaka sayılarında yaşanan hızlı düşüş dikkati çekiyor.

 

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Son Güncelleme: 21.12.2021 23:20
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