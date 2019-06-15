Şerif yardımcısı kadın 16 yaşında bir gençle ilişkiye girince…

ABD'nin California eyaletinde şerif yardımcısı olarak çalışan bir kadın, 16 yaşındaki bir gençle cinsel ilişkiye girdiği iddiasıyla gözaltına alındı.

Amerikan New York Post gazetesinin haberine göre; Shauna Bishop ile ilgili soruşturma geçen mayıs ayında başladı.

Polis sonrasında tutuklama emri çıkarınca, 44 yaşındaki şerif yardımcısı perşembe günü polise teslim oldu.

Beş yıldır Sacramento Bölgesi Şerifliği’nde çalıştığı öğrenilen Bishop, soruşturma başlatıldıktan sonra ücretli izne çıkarıldı.

İddiaya göre; Bishop, reşit olmadığı için adı açıklanmayan geç ile vazife sırasında değil, görevde olmadığı zamanlarda buluşup birlikte oldu.