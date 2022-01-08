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Serdaroğlu: “Vatandaş ile sağlık çalışanını karşı karşıya getirmeyin”

Kamu İşçileri Sendikası (Kamu-İş) Başkanı Ahmet Serdaroğlu, hastanelerde yaşanan kuralsızlık ve sistemsizliğin, vatandaş ile sağlık çalışanlarını karşı karşıya getirdiğini savunarak, hükümeti ve Sağlık Bakanlığı’nı dün Gazimağusa’da yaşandığını belirttiği darp gibi olaylara karşı önlem almaya çağırdı.

08 Ocak 2022 Cumartesi 15:00
Serdaroğlu: “Vatandaş ile sağlık çalışanını karşı karşıya getirmeyin”

KAMU-İŞ ve KTAMS adına yazılı açıklama yapan Serdaroğlu,”Yeter artık kurallarınızı koyun, sisteminizi kurun. Bu sistemsizlikle sağlık çalışanları ile vatandaşları karşı karşıya getiriyorsunuz” dedi.

Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde dün yaşandığını belirttiği olayın aslında bunun bir örneği olduğunu kaydeden Serdaroğlu şöyle devam etti:

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 “Kuralları kişiye göre uyguladığınız zaman vatandaş da ‘ona uygulanmaz bana niçin uygulanır’ diye çalışanlarla karşı karşıya geliyor.  Bu durumda da kuralları söyleyen personel ile vatandaş sürekli tartışma içinde oluyor. Bu gibi tartışmaların sonunda hastanede yaşanan darp olaylarına Hükümetin ve özellikle Sağlık Bakanlığı'nın bir dur demesi ve çözüm üretmesi lazımdır.”

Hastanedeki yoğunluğun önüne geçmek için sağlık ocaklarının daha aktif bir hale getirilmesi gerektiğini belirten Serdaroğlu, “Hastanelere  yığılmanın önüne ancak böyle geçilebilir.Bizler sendikalar olarak sağlık çalışanlarına yönelik bu saldırıları doğru bulmuyor, hoşgörü ile karşılamıyoruz. Hükümeti ve Sağlık Bakanlığı’nı hastanelerdeki yoğunluğu hafifletmeleri için bir an önce gereken önlemleri almaya çağırıyoruz.” dedi.

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Son Güncelleme: 08.01.2022 16:35
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