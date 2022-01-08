Serdaroğlu: “Vatandaş ile sağlık çalışanını karşı karşıya getirmeyin”

KAMU-İŞ ve KTAMS adına yazılı açıklama yapan Serdaroğlu,”Yeter artık kurallarınızı koyun, sisteminizi kurun. Bu sistemsizlikle sağlık çalışanları ile vatandaşları karşı karşıya getiriyorsunuz” dedi.
Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde dün yaşandığını belirttiği olayın aslında bunun bir örneği olduğunu kaydeden Serdaroğlu şöyle devam etti:
Hastanedeki yoğunluğun önüne geçmek için sağlık ocaklarının daha aktif bir hale getirilmesi gerektiğini belirten Serdaroğlu, “Hastanelere yığılmanın önüne ancak böyle geçilebilir.Bizler sendikalar olarak sağlık çalışanlarına yönelik bu saldırıları doğru bulmuyor, hoşgörü ile karşılamıyoruz. Hükümeti ve Sağlık Bakanlığı’nı hastanelerdeki yoğunluğu hafifletmeleri için bir an önce gereken önlemleri almaya çağırıyoruz.” dedi.