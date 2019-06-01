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Senegalliler Teheccüd Namazı İçin Caddeleri Doldurdu

KADİR GECESİ\'Nİ İDRAK İÇİN RAMAZAN AYININ SON 10 GÜNÜNDE İBADETLERİNİ ARTIRAN SENEGALLİLER, TEHECCÜD NAMAZINDA CAMİLERE SIĞMADI

Senegalliler Teheccüd Namazı İçin Caddeleri Doldurdu

KADİR GECESİ\'Nİ İDRAK İÇİN RAMAZAN AYININ SON 10 GÜNÜNDE İBADETLERİNİ ARTIRAN SENEGALLİLER, TEHECCÜD NAMAZINDA CAMİLERE SIĞMADI

01 Haziran 2019 Cumartesi 08:43
Senegalliler Teheccüd Namazı İçin Caddeleri Doldurdu

KADİR GECESİ'Nİ İDRAK İÇİN RAMAZAN AYININ SON 10 GÜNÜNDE İBADETLERİNİ ARTIRAN SENEGALLİLER, TEHECCÜD NAMAZINDA CAMİLERE SIĞMADI
Dakar, 1 Haziran 19 : Senegal'in başkenti Dakar'da Kadir Gecesi'ni idrak etmek için ramazan ayının son 10 gününde teheccüd namazı kılanlar sokaklara taştı.
Sahildeki yollara serilen seccadeleri dolduran genç, yaşlı, kadın, erkek, çocuk binlerce Senegalli, teheccüd namazı kıldı ve Kur'an-ı Kerim okudu.

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Cemaatten 16 yaşındaki Daouda Diallo, AA muhabirine yaptığı açıklamada teheccüd namazına katıldığı için çok mutlu olduğunu söyledi.
Diallo, "Müslüman olmaktan gurur duyuyorum ve Allah'ı çok sevdiğim için her teheccüd namazına geliyorum." dedi.
Senegalliler, İslam aleminin barışı ve birliği için dua etti.
(AA/AK/HÖ)

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