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Senegal'de Bavulla 131 Papağan Kaçırmaya Çalışan Kişi Yakalandı

Senegal'de bavulla 131 papağan kaçırmaya çalışan bir kişi havalimanında yakalandı.

Senegal'de Bavulla 131 Papağan Kaçırmaya Çalışan Kişi Yakalandı

Senegal'de bavulla 131 papağan kaçırmaya çalışan bir kişi havalimanında yakalandı.

11 Şubat 2020 Salı 16:00
Senegal'de Bavulla 131 Papağan Kaçırmaya Çalışan Kişi Yakalandı

Senegal'de bavulla 131 papağan kaçırmaya çalışan bir kişi havalimanında yakalandı.
Dakar Blaise Diagne Havalimanı güvenlik görevlileri, Cezayir'e gitmek üzere uçağına binen bir yolcuyu uçaktan indirdi. Cezayir asıllı yolcunun kontrol edilen bagajlarında 131 Senegal papağanı bulundu.
Yolcunun valizlerindeki kuşlardan bazılarının öldüğü, bazılarının ise nefessiz kaldığı veya yaralandığı görüldü.
Papağanları kaçırmaya çalışan Cezayirli yolcu tutuklandı.

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Kurtarılan kuşlar ise tedavi gördükten sonra hafta içi doğaya salınacak.
Koruma altındaki Senegal papağanları, ülke dışına izinle çıkarılabiliyor.

 

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Son Güncelleme: 11.02.2020 19:36
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