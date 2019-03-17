Senatörün başında yumurta kıran gencin eylemi

Yeni Zelanda'nın Christchurch kentinde iki camiye düzenlenen saldırıların ardından yaptığı açıklamalarla tepki çeken Avustralyalı Senatör Fraser Anning'in başında bir genç yumurta kırdı.

Senatörün bir açıklama yaptığı sırada elindeki kamerayla görüntü alan 17 yaşındaki bir genç, diğer elindeki yumurtayı politikacının başında kırdı. Bu durum karşısında genci tokatlayan Anning ile genç arasına güvenlik görevlileri girdi ve protestocu genci etkisiz hale getirdi. Olay yerine intikal eden güvenlik güçleri genci gözaltına aldı.