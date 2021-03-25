Selden sonra örümcek alarmı: 10 dakikada öldürebilir

Avustralya'da meydana gelen sel felaketi, bir kişinin ölümüne neden oldu. Ülkede, zehirli örümcek türü "istilasına" karşı uyarı yapıldı. Huni yuvalı örümcekler tarafından ısırılan kişinin 10 dakikada ölebileceği söyleniyor.