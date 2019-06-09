Seçimi demokratik bulmayan Kazaklar sokağa çıktı: Yüzlerce protestocu gözaltında

Kazakistan'da eski Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev'in görevden ayrılmasından sonra yapılan seçimlerin demokratik şartlar altında yapılmadığını öne sürerek sokağa çıkan yüzlerce protestocu gözaltına alındı.

Nursultan Nazarbayev'in cumhurbaşkanlığından istifası üzerine Kazakistan halkı 30 yıl sonra yeni cumhurbaşkanını seçmek üzere sandık başındaydı.

Nazarbayev'in ezeli siyasi rakibi Mukhtar Ablyazov'in çağrısı üzerine başlayan protestolar ülkede son üç yılın en büyük muhalif hareketi olarak görüldü.

Polis ise protestolara şiddet içeren müdahalede bulunarak yüzlerce eylemciyi gözaltına aldı.

Ülkenin eski lideri Nazarbayev'in desteklediği İktidar partisi "Nur Otan"ın adayı mevcut Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev'in seçimleri kazanmasına kesin gözüyle bakılıyor. Tokayev dışında 6 aday daha seçimlerde cumhurbaşkanlığı için yarışıyor.

30 yıllık Nazarbayev iktidarının devamı olarak gördükleri Geçici Cumhurbaşkanı Tokayev'in adaylığı ve tüm işaretlerin seçimleri kazanacağını göstermesi, halkı protestolara iten bir numaralı neden olarak gösteriliyor. Halk ayrıca seçimlerin demokratik yollarla yapılmadığını düşünüyor.

Tokayev ise polisin göstericileri gözaltına alması üzerine yaptığı açıklamada "Hükümeti destekleyenler ile karşı olanlar arasında diyalog kurulması gerekir." şeklinde konuştu.

Dört yıl önce Nazarbayev, resmi katılımın yüzde 95 olduğu seçimlerde oyların neredeyse yüzde 98'ini almıştı. Ancak seçimleri izlemesi için 300'den fazla gözlemci gönderen Avrupa Güvenlik ve İş birliği Teşkilatı tarafından seçimler hiçbir zaman demokratik olarak kabul görmedi.

2019 seçimlerine ise iktidarın muhalifleri baskı altında tutma çabası damga vurdu. Protestocular kısa süreli hapis cezalarına ve evlerine düzenlenen polis baskınlarına maruz kaldı.

