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SDG Suriye'de bin 500 yabancı askerin kalmasını istiyor

SDG Suriye'de bin 500 yabancı askerin kalmasını istiyor

19 Şubat 2019 Salı 14:44
SDG Suriye'de bin 500 yabancı askerin kalmasını istiyor

Amerika Birleşik Devletleri tarafından desteklenen Suriye Demokratik Güçleri'nin (SDG) komutanı Mazlum Kobani, IŞİD ile mücadelenin devam etmesi adına yaklaşık bin ile bin 500 yabancı askerin bölgede kalmasını istediklerini açıkladı.

Mazlum Kobani ayrıca ABD’nin Suriye'den tamamen çekilmemesini umduklarını belirtti.

ABD Merkez Kuvvetler (CENTCOM) Komutanı General Joseph Votel ve kolisyon güçlerine bağlı komutanlarla görüştükten sonra gazetecilere konuşan Kobani, "Hava koruması, hava desteği ve bizimle eşgüdüm içinde çalışacak sahada bir gücün bulunmasını istiyoruz" diye konuştu.

Kobani, İngiliz ve Fransız askerlerinin kendilerini desteklemeye devam etse de, ABD güçlerinin de kalmasından yana olduklarını belirtti.

Ayrıca SDG'li komutan, Esad yönetimiyle işbirliği arayışında olmadıklarını söyledi. Geçtiğimiz günlerde Amerikalı üst düzey bir komutan SDG'nin Şam yönetimine yaklaşması halinde askeri yardımlarını kesmeye hazır olduklarını ifade etmişti.

ABD'li komutan: Trump'ın çekilme talimatını uygulayacağız
Öte yandan görüşmeden sonra basına açıklamalarda bulunan Votel de, "SDG'nin bizden yapmamızı istediği şeyleri tabii ki biliyoruz. Ancak bu şu anda böyle bir yol takip etmiyoruz." ifadesini kullandı.

ABD'nin Suriye'de asker bırakmasının söz konusu olup olmadığına yönelik bir soruya ise Votel, "Tartışma ABD askerlerinin burada kalıp kalmaması üzerine değil. Koalisyonun kuvvetlerinin ne yapabileceği potansiyeline baktık." dedi.

Votel, ayrıca ABD Başkanı Donald Trump'ın aralık ayında verdiği çekilme talimatını uyguladıklarını ifade etti.

ABD'nin desteğiyle SDG, IŞİD'in Suriye'de elinde son kalan bölgeyi de ele geçirmek üzere. Örgüt 4 yıl önce en güçlü olduğu dönemde Irak ve Suriye’nin yaklaşık üçte birini elinde bulunduruyordu. Ancak IŞİD’in şu anda bölgeye dağılmış olan binlerce savaşçısı bulunuyor ve örgütün gerilla yöntemiyle saldırılarda bulunması bekleniyor.

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Sgd
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