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Schengen Vizesine 20 Avro Zam Geldi

AB ÜLKELERİNE VİZE BAŞVURULARINDA ALINAN 60 AVROLUK ÜCRET, 80 AVROYA ÇIKARTILDI

Schengen Vizesine 20 Avro Zam Geldi

AB ÜLKELERİNE VİZE BAŞVURULARINDA ALINAN 60 AVROLUK ÜCRET, 80 AVROYA ÇIKARTILDI

03 Şubat 2020 Pazartesi 11:29
Schengen Vizesine 20 Avro Zam Geldi

AB ÜLKELERİNE VİZE BAŞVURULARINDA ALINAN 60 AVROLUK ÜCRET, 80 AVROYA ÇIKARTILDI
Brüksel, 3 Şubat 20 : Avrupa Birliği'nin (AB) vize kurallarında yapılan değişiklikle Schengen vize ücretlerine 20 avro zam yapıldı.
AB Komisyonu, geçen yıl AB Konseyi ve Avrupa Parlamentosu (AP) tarafından onaylanan Schengen vize ücretlerinin güncellenmesine ilişkin düzenlemenin yürürlüğe girdiğini açıkladı.
Buna göre, AB'nin 105 ülke vatandaşına uygulamakta olduğu Schengen vizesi ücretleri arttı. AB ülkelerine vize başvurularında alınmakta olan 60 avroluk ücret, 80 avroya çıkartıldı. 6-12 yaşındaki çocuklardan alınacak vize ücreti ise 35 avrodan 40 avroya yükseltildi.

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Sık seyahat edenler için 1 ila 5 yıl arasında geçerli çoklu giriş vizeleri ile vize başvurularının seyahatten 3 ay yerine 6 ay öncesine kadar yapılabilmesi imkanı sağlandı.
Schengen bölgesi; Almanya, Avusturya, Belçika, Çekya, Danimarka, Estonya, Finlandiya, Fransa, Yunanistan, Macaristan, İtalya, Letonya, Litvanya, Lüksemburg, Malta, Hollanda, Polonya, Portekiz, Slovakya, Slovenya, İspanya, İsveç, İzlanda, Lihtenştayn, Norveç ve İsviçre'den oluşuyor. Söz konusu 26 Schengen ülkesine 60'tan fazla ülke vatandaşı vizesiz seyahat edebilirken, 100'ün üzerinde ülke vatandaşlarından ise vize talep ediliyor.
(AA/AK/ŞEB)
 

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