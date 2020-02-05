Schengen Vizesi Başvurularında Neler Değişti?

Brüksel, 5 Şubat 20 (TAK): Schengen vizesi başvuruları için bazı kurallarda yapılan değişiklikler 2 Şubat'ta yürürlüğe girdi. Yeni düzenlemeler vize ücretlerinde artışı öngördüğü gibi, elektronik başvuruları ve daha erken başvuru yapmayı da mümkün kılıyor.

VİZE ÜCRETLERİNDE ARTIŞ

Schengen vizesi için yapılan ödemeler yetişkinler için 60 euro'dan 80 euro'ya, 6-12 yaş arası çocuklar için de 35'ten 40 euro'ya çıkarıldı.

Avrupa Birliği ile vize kolaylaştırma anlaşması yapmış ülkelerin vatandaşları için vize ücretleri aynı kalacak.

ELEKTRONİK BAŞVURU FORMU

Vize başvuruları basitleştirildi. Schengen üyesi ülkeler elektronik başvuruları kabul edecek ve başvuru formları elektronik olarak imzalanıp bir tıkla gönderilebilecek.

BAŞVURU SÜRESİ UZATILDI

Schengen vizesi için başvurular en erken, öngörülen seyahat tarihinden üç ay öncesinde yapılabiliyordu. Artık başvurular altı ay öncesinden yapılabilecek.

SIK SEYAHAT EDENLER İÇİN KOLAYLIK SAĞLANIYOR

Daha önce Schengen ülkelerini ziyaret etmiş ve vize geçmişinde herhangi bir olumsuzluk bulunmayan kişiler için 1 yıldan 5 yıla kadar çok girişli vize almak kolaylaştırıldı.

Böylece vize sahibi, vize süresi içinde Schengen ülkelerine birçok kez giriş yapabilecek.

KURALLAR NEDEN DEĞİŞTİ?

Avrupa ekonomisinde turizm ve seyahat önemli bir rol oynuyor. AB ülkeleri, turizm destinasyonları bakımından başta geliyor.

AB'nin resmi sitesinde yer alan bilgilere göre, son 9 yıldır AB üyesi ülkelere vize başvurularında yüzde 57 artış oldu. 2009'da bu sayı 10,2 milyon iken 2018'de 16 milyona ulaştı.

Vize başvurularını aynı ölçüde güvenlik ve kontrol önlemleri içerecek şekilde basitleştirme ihtiyacı doğdu. Vize ücretlerinde de 2006'dan bu yana değişiklik yapılmamıştı.

BAŞVURU İÇİN NE GEREKİYOR?

İmzalı başvuru formu, son 10 yıl içinde alınmış ve gidilecek Schengen ülkesinden dönüşte en az 3 ay geçerlilik süresi olan pasaport, fotoğraf, sağlık sigortası, gidilecek ülkede kalmaya yetecek kadar gelir sahibi olduğunu kanıtlayan belge, ziyaret sebebiyle ilgili belgeler.

VİZE BAŞVURUSU NE KADAR ZAMANDA SONUÇLANIYOR?

Başvuruyu işleme koyma süresi maksimum 15 gün olarak veriliyor. Ekstra inceleme gerektiren durumlarda bu süre uzayabliliyor.

(BBC/ FG)