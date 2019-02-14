Savaştan ve felaketlerden kaçanların küresel maliyeti 13 milyar dolar

Savaş, çatışma veya doğal afetler nedeniyle insanların evlerini terk etmek zorunda kalmasının, insani boyutunun yanında bir de maddi boyutu var.

Yapılan araştırmalar, ülke içinde yer değiştirenlerin faturasının dünya genelinde yıllık 13 milyar dolar olduğunu ortaya koydu.

Ülke İçinde Yerinden Edilme İzleme Merkezi'nin (IDMC) verilerine göre bir kişinin ülke içinde yer değiştirmesi Somali'de yıllık kişi başı 174 dolar kayba mal olurken, bu rakam Orta Afrika Cumhuriyeti'nde 451 dolara kadar çıkabiliyor.

"Evlerini terk etmek zorunda kalanlar işlerinden de oluyorlar"

Ülke içinde yerinden edilenlerin ortalama kişi başı maliyeti ele alınarak yapılan hesaplamalar, 2017'nin sonunda 40 milyon kişinin evini terk ettiği değerlendirildiğinde toplam maliyetin 13 milyar dolar olduğunu gösteriyor.

IDMC Başkanı Alexandra Bilak, göçün ekonomi üzerindeki olumsuz yansımasına da dikkat çekiyor: "Yer değiştiren insanlar ekonomiye bir külfet oluşturuyor zira çalışma imkanları daralıyor. Yer değiştirme sebeplerinden kaynaklanan belli ihtiyaçların karşılanması da hükümetlere, yardım kuruluşlarına veya bu kişilere kapılarını açanlara kalıyor."

Ülke içinde yer değiştirmenin maliyeti ile ilgili raporu hazırlayan Christelle Cazabat da elde edilen bulguların yer değiştirmeyi önlemede farkındalık yaratmasını umduklarını söylüyor.

Uzmanlara göre insanların evlerini terk etmesini engellemenin yolu etkili afet riski çalışmaları ile afet stratejilerinden geçiyor.

Yer değiştirmenin en büyük ekonomik kayba uğrattığı ülke Orta Afrika Cumhuriyeti

Araştırmada ele alınan sekiz ülke arasında Orta Afrika Cumhuriyeti, yıllık 230 milyon dolarla yer değiştirenlerin en çok kayba uğrattığı ülkelerin başında yer aldı. Orta Afrika Cumhuriyeti'nin kriz öncesi gayri safi yurtiçi hasılasının yüzde 10'una tekabül ediyor. Araştırma raporunda Başkent Bangui'deki kampta yaşamak zorunda kalanların yüzde 80'i sadece evlerinden değil işlerinden de olduğu yazıldı.

Dünyada evlerini terk etmek zorunda kalanların üçte biri Afrika'da. Kara kıtada 6,3 milyon kişinin mülteci konumuna düştüğü, 14 buçuk milyon kişininde kendi ülkelerinde yer değiştirmek zorunda kaldığı biliniyor.