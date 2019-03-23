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Savaş bölgelerinde çocukların kirli sudan ölme riski, şiddet olaylarından üç kat daha fazla

Savaş bölgelerinde çocukların kirli sudan ölme riski, şiddet olaylarından üç kat daha fazla

23 Mart 2019 Cumartesi 08:06
Savaş bölgelerinde çocukların kirli sudan ölme riski, şiddet olaylarından üç kat daha fazla

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) tarafından yayınlanan bir rapor, dünyada savaş bölgelerinde yaşayan 15 yaş altı çocukların, temiz su ve sanitasyon tesislerinin eksikliği yüzünden ölme riskinin, şiddet olaylarından üç kat daha fazla olduğunu ortaya koydu.

“22 Mart Dünya Su Günü” dolayısıyla yayınlanan raporda, 5 yaş altı çocuklarda ise bu riskin 20 misli daha fazla olduğu uyarısı yapıldı.

İshal bağlantılı hastalıklar, tifo ve kolera, su mahrumiyeti çekilen çatışma bölgelerinde insan sağlığı için ciddi bir tehdit oluşturuyor.

Raporda, aralarında Afganistan, ve Myanmar’dan Yemen’e kadar uzanan savaş ve çatışmaların yaşandığı 16 bölge mercek altına alındı.

Ayrıca belgede 2014 ve 2016 yılları arasında kirli su ve sanitasyon eksikliğinin ishal bağlantılı hastalıklar yüzünden yaklaşık 85 bin çocuğun ölümüne yol açtığı bildirildi. Aynı zaman dilimi içinde, savaş bölgelerinde çatışmalarda ise 31 bin çocuk hayatını kaybetti.

Yine aynı rapor, Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın kuzeydoğusunda terör örgütü Boko Haram saldırıları nedeniyle milyonlarca insanın temiz suya ulaşamadığını ortaya koydu.

Temiz içme suyu kullanamayanların yarısından fazlası Afrika kıtasında yaşıyor
Birleşmiş Miletler (BM) Dünya Su Gelişim raporuna göre ise dünyada güvenilir içme suyu kullanamayanların yarısından fazlası Afrika kıtasında yaşıyor.

Sahraaltı Afrikası’nda yaşayanların ise sadece yüzde 24’ü güvenilir su kaynaklarına ulaşırken, bu bölgede yaşayanların yine yüzde 28’i güvenilir sanitasyon hizmetlerinden yararlanabiliyor. Bu bölgede özellikle kadınlar veya kızlar günde 30 dakikalarını su taşımaya ayırıyor.

Bu rapora göre su kaynakları yüzünden çıkan çatışmalar da son yıllarda ciddi artış yaşanıyor.

Su yüzünden yeryüzünde 2000-2009 arası 94 çatışma kayıtlara geçerken, 2010-2018 arasında kayda geçen çatışma sayısı 263’e çıktı.

Anahtar Kelimeler:
Savaş Bölgelerinde Kirli Su çocuk ölümleri
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