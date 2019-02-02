Estonya'da düzenlenen sıra dışı 'Avrupa Sauna Maratonu' renkli görüntülere sahne oldu..Bu yıl onuncusu düzenlenecek etkinliğe ev sahipliği yapan Otepaa kentinde 900'den fazla yarışmacı soğuk havada ter döktü.

Yarışma kurallarına göre her takım kendilerine verilen listedeki yaklaşık 20 saunaya giderek her birinde 3 dakika zaman geçiriyor.Ayrıca bir takım üyesi de buz gibi suya dalmak zorunda.Kıyafet zorunluluğu olmayan yarışmayı en kısa zamanda bitiren takım şampiyon oluyor.

Yarışmaya katılanların çoğu Estonya'dan; ancak Rusya, Litvanya ve Finlandiya'dan gelen takımlar da oluyor.Dört kişiden oluşan takımlar yarışmaya katılım bedeli olarak 70 Euro ödüyor.Bu yıl turnuvada ilk kez takımların yerini gösteren çiple izleme yöntemi hayata geçirildi.

Şampiyonanın amaçlarından biri Estonya'da kış turizmine turist çekmek.