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Saudi Aramco\'nun Piyasa Değeri 2 Trilyon Doları Aştı

Riyad, 12 Aralık 19 (TAK): Suudi Arabistan milli petrol şirketi Saudi Aramco\'nun piyasa değeri ülke borsası Tadawul\'da işlem gördüğü ikinci gününde 2 trilyon doları aştı.

Saudi Aramco\'nun Piyasa Değeri 2 Trilyon Doları Aştı

Riyad, 12 Aralık 19 (TAK): Suudi Arabistan milli petrol şirketi Saudi Aramco\'nun piyasa değeri ülke borsası Tadawul\'da işlem gördüğü ikinci gününde 2 trilyon doları aştı.

12 Aralık 2019 Perşembe 19:17
Saudi Aramco\'nun Piyasa Değeri 2 Trilyon Doları Aştı

Riyad, 12 Aralık 19 (TAK): Suudi Arabistan milli petrol şirketi Saudi Aramco'nun piyasa değeri ülke borsası Tadawul'da işlem gördüğü ikinci gününde 2 trilyon doları aştı.

Geçen perşembe ilk halka arzı (IPO) gerçekleşen ve dün Suudi borsası Tadawul'da işlem görmeye başlayan Aramco'nun hisse başına değeri bugün TSİ 10.24'de dünkü kapanışa göre yüzde 9,9 artarak 38,7 riyale (10,32 dolara) tırmandı. Böylece, şirketin piyasa değeri de 2,05 trilyon dolara yükseldi.

Tadawul verilerine göre, 32 riyalden (8,53 dolar) işlem görmeye başlayan Saudi Aramco hisseleri, dün yüzde 10 artışla 35,2 riyale (9,39 dolar) yükselirken, şirketin piyasa değeri ise 1,87 trilyon dolar olmuştu.

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Yaklaşık 3 yıldır ertelenen Saudi Aramco'nun halka arzı geçen hafta tamamlanırken, şirket IPO'dan 25,59 milyar dolar gelir elde ederek rekor kırmış ve piyasa değeri 1,7 trilyon doların üzerinde belirlenerek dünyanın en değerli şirketi konumuna yükselmişti.

Tek başına Suudi borsası Tadawul'u dünyanın en büyük 9'uncu borsası haline getiren Aramco, IPO kapsamında yüzde 1,5'lik kısmı için kurumsal yatırımcılardan 106 milyar dolar ve bireysel yatırımcılardan 119 milyar dolar değerinde teklif almıştı.

Suudi Arabistan Enerji Bakanı Prens Abdülaziz bin Selman, geçen hafta Viyana'da düzenlenen Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) toplantısında, Saudi Aramco hisselerinin Tadawul'da işlem görmeye başlamasının ardından şirketin piyasa değerinin 2 trilyon doları aşmasını beklediğini söylemişti.

(AA/FG)

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