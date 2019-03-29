banner309
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 14°
kısa süreli hafif yoğunluklu yağmur
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
93784
ALTIN
234.190
DOLAR
5.6359
STERLİN
7.3190
EURO
6.3264
Annesini dövdü
ANNESİNİ DÖVDÜ
Hırsızlık zanlısı tutuksuz yargılanacak
HIRSIZLIK ZANLISI TUTUKSUZ YARGILANACAK
İhraç edilecekler
İHRAÇ EDİLECEKLER
Kavga zanlıları tutuksuz yargılanacak
KAVGA ZANLILARI TUTUKSUZ YARGILANACAK
banner307

Satürn\'ün Küçük Uydularına Renklerini Halkalarının Verdiği Keşfedildi

Ankara, 29 Mart : Satürn\'ün garip şekillere sahip beş küçük uydusuna farklı renklerini halkalarının verdiği keşfedildi.

Satürn\'ün Küçük Uydularına Renklerini Halkalarının Verdiği Keşfedildi

Ankara, 29 Mart : Satürn\'ün garip şekillere sahip beş küçük uydusuna farklı renklerini halkalarının verdiği keşfedildi.

29 Mart 2019 Cuma 16:28
Satürn\'ün Küçük Uydularına Renklerini Halkalarının Verdiği Keşfedildi

Ankara, 29 Mart : Satürn'ün garip şekillere sahip beş küçük uydusuna farklı renklerini halkalarının verdiği keşfedildi.

ScienceDaily'nin haberine göre, ABD Havacılık ve Uzay Dairesinin (NASA) Cassini aracının 2017'de görevini tamamlamadan önce yaptığı çekimleri inceleyen gök bilimciler, gezegenin halkaları arasında en iç kesimde yer alan uyduların, halkalarda bulunan materyalle ve Satürn'ün büyük uydusu Enceladus'tan kopan buz parçalarıyla kaplı olduğunu ortaya koydu.

Beş küçük uydu Pan, Daphnis, Atlas, Pandora ve Epimetheus'un 8 ila 116 kilometre çapında, yuvarlak, uçan daire ve patatese benzer şekillere sahip olduğu biliniyor.

Gezegene en yakın Pan'ın en kırmızı, en uzakta yer alan Epimetheus'un en mavi uydu olduğu gözlemlenirken, gök bilimciler, kızıl materyalin Satürn'ün yoğun kızıl halkalarından geldiğini, daha çok organik maddeler ve demir içerdiğini, mavi materyalin de Satürn'ün E halkasından gelen su buzundan kaynaklandığını düşünüyor.

NASA Jet İtiş Laboratuvarı'nda görevli bilim adamı BonnieBuratti, "Bu küçük garip uydulara yakın, gözü pek uçuşlar uyduların Satürn'ün halkalarıyla nasıl bir etkileşim içinde olduğunu dikkatle incelememizi sağladı. Satürn'ün halka ve uydu sisteminin ne kadar aktif ve dinamik olduğunu görüyoruz." ifadesini kullandı.

Cassini'nin beş uyduya yakın uçuşlarını, Aralık 2016 ile Nisan 2017 arasında yaptığı kaydedildi.

Satürn'ün 60'dan fazla uydusu bulunuyor. Gezegene en yakınlarının, ana halkalarla etkileşim içinde olduğu belirtiliyor.

Çalışmanın ayrıntıları Science dergisinde yayımlandı.

(AA/AK/FEZ)

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İngiltere'de İstifa Eden Milletvekilleri Yeni Parti Kuruyor
İngiltere'de İstifa Eden Milletvekilleri Yeni Parti Kuruyor
Etiyopya'da Düşen Yolcu Uçağıyla İlgili Yeni Şüphe
Etiyopya'da Düşen Yolcu Uçağıyla İlgili Yeni Şüphe
Madagaskar'da 5 yeni kurbağa türü keşfedildi
Madagaskar'da 5 yeni kurbağa türü keşfedildi
Tayland'da Çamur Çukurunda Mahsur Kalan 6 Fil Yavrusu Kurtarıldı
Tayland'da Çamur Çukurunda Mahsur Kalan 6 Fil Yavrusu Kurtarıldı
Bm'den Gazze'de Gösteriler Öncesi
Bm'den Gazze'de Gösteriler Öncesi "gerginlikten Kaçınma" Çağrısı
Brexıt'te anlaşmasız ayrılık muhtemel senaryo
Brexıt'te anlaşmasız ayrılık muhtemel senaryo
İsrail, Batı Şeria'da 4 Bin 500 Yeni Konut İnşa Etmeye Hazırlanıyor
İsrail, Batı Şeria'da 4 Bin 500 Yeni Konut İnşa Etmeye Hazırlanıyor
Ab, 10 Nisan'da Brexıt Zirvesi Düzenleyecek
Ab, 10 Nisan'da Brexıt Zirvesi Düzenleyecek
Brexıt anlaşması üçüncü kez reddedildi
Brexıt anlaşması üçüncü kez reddedildi
Almanya'da Öğrencilerden İklim Protestosu
Almanya'da Öğrencilerden İklim Protestosu

banner253

banner211

banner278

banner226

banner301

banner290

banner308

banner305

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim