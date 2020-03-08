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Sarı yeleklilerin gösterileri 69'uncu haftasında

Eylemlerde 4 kişi gözaltına alındı,2 polis yaralandı..

Sarı yeleklilerin gösterileri 69'uncu haftasında

Eylemlerde 4 kişi gözaltına alındı,2 polis yaralandı..

08 Mart 2020 Pazar 08:11
Sarı yeleklilerin gösterileri 69'uncu haftasında
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 Fransa'da sarı yelekliler, gösterilerin 69'uncu haftasında Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron yönetiminin politikalarını protesto etti.
Başkent Paris'te Doğu tren garında toplanan eylemciler, Champerret Mahallesi'ne yürüdü. Bir grup da İtalya Meydanı'ndan Republique Meydanı'na kadar yürüdü. Yoğun güvenlik önlemleri altında gerçekleşen gösteriler olaysız sona erdi.
Lyon'da yapılan eylemde göstericiler ile polis arasında arbede yaşandı. Protestocular birçok mağazanın camını kırdı. Polis eylemcilere biber gazı ve tazyikli suyla müdahale etti. Gösteride 3 kişinin gözaltına alındığı ve 2 polisin yaralandığı belirtildi.

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Toulouse'daki gösteride de bir kişinin gözaltına alındığı kaydedildi.
Akaryakıt zamlarına ve ekonomik koşullara tepki olarak başlayan, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron yönetimine karşı gösterilere dönüşen sarı yeleklilerin eylemleri 17 Kasım 2018'den bu yana devam ediyor. Polis, geçen haftalarda olduğu gibi başkentin en önemli simgelerinden Champs-Elysees Caddesi, nisanda çıkan yangında büyük hasar gören Notre-Dame Katedrali, Ulusal Meclis, Senato ve Elysee Sarayı çevresinde gösteri yapılmasını yasakladı. Sarı yeleklilerin gösterileri 17 Kasım 2018'de başlamıştı. Eylemler başladığından bu yana 11 kişi yaşamını yitirirken polisin müdahalesi sonucu 26 kişi gözünü kaybetti, 5 kişinin eli koptu ve yaklaşık 500 kişi yaralandı.
 

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Son Güncelleme: 08.03.2020 11:50
Anahtar Kelimeler:
Fransa Sarı Yelekliler
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