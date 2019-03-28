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Sarı yeleklilere Paris'te gösteri yasağı

Sarı yeleklilere Paris'te gösteri yasağı

28 Mart 2019 Perşembe 08:39
Sarı yeleklilere Paris'te gösteri yasağı

Fransa İçişleri Bakanı Christophe Castaner, sarı yeleklilerin Cumartesi günü Paris'in Champs-Elysees Caddesi'nde yapmayı planladığı gösteriyi yasakladığını bildirdi. 

Castaner, Ulusal Meclis'te yaptığı açıklamada, sarı yeleklilerin Cumartesi günü Champs-Elysees Caddesi'nde yapmayı planladığı eylemde yeni şiddet olayları çıkarmayı hedeflediğini savunarak, Paris Emniyet Müdürü Didier Lallement'a bu gösteriyi yasaklama talimatı verdiğini belirtti.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un 16 Mart'taki eylemde çıkan olaylardan sonra güvenlik önlemlerinin artırılmasını istediğini kaydeden Castaner, gösterilerde şiddet olaylarının tekrarlanmasını engellemeye çalıştıklarını söyledi.

Hükümet, sarı yeleklilerin geçen hafta Champs-Elysees Caddesi'nde gösteri düzenlemesini yasaklamıştı. 

Sarı yelekliler, 16 Mart'ta Macron yönetiminin politikalarını protesto etmek için ülke genelinde yeniden sokağa çıkmış, polis Paris'te göstericilere biber gazı ve tazyikli suyla müdahale etmişti.

Paris'in Champs-Elysees Caddesi'nde toplanan, polise taş ve şişe atan göstericiler, birkaç barikatı ateşe vermiş, birçok mağaza ve restoranı yağmalamıştı. Eylemciler, birkaç ünlü markanın mağaza ve restoranını da ateşe vermişti.

Eylemde, Champs-Elysees Caddesi çevresinde bir binanın zemin katında bulunan bankada yangın çıkmış, alevlerin üst katlara sıçradığı yangında ikisi polis 11 kişi hafif yaralanmıştı. Gösteride 192 kişi gözaltına alınmış, 17'si polis 42 kişi yaralanmıştı.

PROTESTOLARDA 11 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Akaryakıt zamlarına ve kötü ekonomik koşullara tepki olarak başlayan ancak daha sonra Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron yönetimine karşı gösterilere dönüşen sarı yeleklilerin eylemleri 17 Kasım 2018'den bu yana devam ediyor.

Hükümetin paylaştığı rakamlara göre, gösterilerde şimdiye kadar 11 kişi hayatını kaybetti, 2 binden fazla kişi yaralandı, 8 bin 400'den fazla kişi gözaltına alındı ve 2 bine yakın kişi de hapis cezasına çarptırıldı.

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Sarı Yeleklilere Gösteri Yasağı
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