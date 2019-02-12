Sarı Yelekliler 'işbirlikçi' olmakla suçladığı gazeteleri bastı

Fransa'da Sarı Yelekliler eylemine karşı haberler yaptıkları iddiasıyla yaklaşık 50 eylemci ülkenin batısındaki yerel gazetelerin dağıtımını engelledi.

Gazete yetkilileri, Sarı Yeleklilerin pazar gecesi Courrier de l'Ouest, Maine-Libre ve Ouest-France gazetelerinin Angers'de bulunan matbaalarının giriş ve çıkışlarını kapatması nedeniyle 75 bin gazetenin dağıtımının yapılamadığını açıkladı.

Eylemden dolayı gazetelerin yaklaşık 100 bin euro zarar ettiği kaydedildi.

Sarı yelekliler aralık ayında da Ouest-France'ın matbaasının giriş ve çıkışlarını kapatmış ve 180 bin gazete abonelere ulaştırılamamıştı. Ayrıca, eylemciler başkent Paris'te, "işbirlikçi medya" sloganlarıyla Le Parisien, BFM TV, France Tv, Radio France gibi medya kuruluşlarını hedef almıştı.

Komplo teorilerine inanış artıyor

Jean-Jaures ve Conspiracy adlı kuruluşların yaptığı ankete göre, sarı yeleklilerin yüzde 23'ü, 11 Aralık'ta Strazburg'ta düzenlenen saldırıyı "hükümetin organize ettiğini", böylece sarı yeleklilerin içeresinde bir endişe oluşturulmak istendiğini düşünüyor.

Son yılların en büyük protestosu

2,5 aydır devam eden gösteriler, ülkede son yılların en şiddetli protestosu haline geldi.

Gösterilerde 11 kişi hayatını kaybetti ve 2 binden fazla kişi yaralandı, yaklaşık 6 bin kişi gözaltına alındı, binden fazla kişi hapis cezasına çarptırıldı.

Protestolarda polisle eylemcilerin zaman zaman çatışması, kamu kurumlarına saldırılar, mağazaların yağmalanması, araçların ve çöp bidonlarının yakılması ve polisin eylemcilere sert müdahalesi görülmüştü.