Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 13°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
101646
ALTIN
222.070
DOLAR
5.2766
STERLİN
6.7953
EURO
5.9559
Avcu 4 yıl hapis yatacak
AVCU 4 YIL HAPİS YATACAK
Meteoroloji Dairesi’nden yağış uyarısı
METEOROLOJİ DAİRESİ’NDEN YAĞIŞ UYARISI
Pazartesine kadar sağanak bekleniyor
PAZARTESİNE KADAR SAĞANAK BEKLENİYOR
Sirkat ettiği malzemelerden birini internet üzerinden satmaya çalıştı
Sirkat ettiği malzemelerden birini internet...
banner282
Flaş Haber
Avcu 4 yıl hapis yatacak
Kapat

Sarı Yelekliler 'işbirlikçi' olmakla suçladığı gazeteleri bastı

Sarı Yelekliler 'işbirlikçi' olmakla suçladığı gazeteleri bastı

12 Şubat 2019 Salı 10:46
Sarı Yelekliler 'işbirlikçi' olmakla suçladığı gazeteleri bastı

Fransa'da Sarı Yelekliler eylemine karşı haberler yaptıkları iddiasıyla yaklaşık 50 eylemci ülkenin batısındaki yerel gazetelerin dağıtımını engelledi.

Gazete yetkilileri, Sarı Yeleklilerin pazar gecesi Courrier de l'Ouest, Maine-Libre ve Ouest-France gazetelerinin Angers'de bulunan matbaalarının giriş ve çıkışlarını kapatması nedeniyle 75 bin gazetenin dağıtımının yapılamadığını açıkladı.

Eylemden dolayı gazetelerin yaklaşık 100 bin euro zarar ettiği kaydedildi.

Sarı yelekliler aralık ayında da Ouest-France'ın matbaasının giriş ve çıkışlarını kapatmış ve 180 bin gazete abonelere ulaştırılamamıştı. Ayrıca, eylemciler başkent Paris'te, "işbirlikçi medya" sloganlarıyla Le Parisien, BFM TV, France Tv, Radio France gibi medya kuruluşlarını hedef almıştı.

Komplo teorilerine inanış artıyor
Jean-Jaures ve Conspiracy adlı kuruluşların yaptığı ankete göre, sarı yeleklilerin yüzde 23'ü, 11 Aralık'ta Strazburg'ta düzenlenen saldırıyı "hükümetin organize ettiğini", böylece sarı yeleklilerin içeresinde bir endişe oluşturulmak istendiğini düşünüyor.

Son yılların en büyük protestosu
2,5 aydır devam eden gösteriler, ülkede son yılların en şiddetli protestosu haline geldi.

Gösterilerde 11 kişi hayatını kaybetti ve 2 binden fazla kişi yaralandı, yaklaşık 6 bin kişi gözaltına alındı, binden fazla kişi hapis cezasına çarptırıldı.

Protestolarda polisle eylemcilerin zaman zaman çatışması, kamu kurumlarına saldırılar, mağazaların yağmalanması, araçların ve çöp bidonlarının yakılması ve polisin eylemcilere sert müdahalesi görülmüştü.

Anahtar Kelimeler:
Sarı Yelekliler
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
UAD, İran'ın dondurulan mal varlığıyla ilgili ABD'nin itirazını reddetti
UAD, İran'ın dondurulan mal varlığıyla ilgili ABD'nin itirazını reddetti
İran'da devrim muhafızları otobüsüne intihar saldırısı: 20 ölü
İran'da devrim muhafızları otobüsüne intihar saldırısı: 20 ölü
Cezayir'in en büyük limanında işçiler greve gitti
Cezayir'in en büyük limanında işçiler greve gitti
Su baskınında mahsur kalan yaşlı adam ve köpeği polis tarafından kurtarıldı
Su baskınında mahsur kalan yaşlı adam ve köpeği polis tarafından kurtarıldı
NATO'da Rusya endişesi artıyor
NATO'da Rusya endişesi artıyor
ABD ile Taliban temsilcileri Pakistan'da buluşuyor
ABD ile Taliban temsilcileri Pakistan'da buluşuyor
Grönland'da buzulların altında ikinci krater keşfedildi
Grönland'da buzulların altında ikinci krater keşfedildi
Ölü taklidi yaparak manastırdan firar eden Rahibe Joan'ın macerası
Ölü taklidi yaparak manastırdan firar eden Rahibe Joan'ın macerası
Instagram, eşcinsel paylaşım hesabını kaldırdı
Instagram, eşcinsel paylaşım hesabını kaldırdı
AB Suudi Arabistan'ı kara listeye ekledi
AB Suudi Arabistan'ı kara listeye ekledi

banner253

banner211

banner278

banner226

banner301

banner290

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim