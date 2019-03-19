Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 19°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
104634
ALTIN
229.831
DOLAR
5.4695
STERLİN
7.2628
EURO
6.2086
Statükonun çimentoları!
STATÜKONUN ÇİMENTOLARI!
Uyuşturucu bulunduran iki kişi tutuklandı
UYUŞTURUCU BULUNDURAN İKİ KİŞİ TUTUKLANDI
Şanslı numara ‘28607’
ŞANSLI NUMARA ‘28607’
Araçlara musallat olan hırsız yakalandı
ARAÇLARA MUSALLAT OLAN HIRSIZ YAKALANDI                                 
banner306
Flaş Haber
Statükonun çimentoları!
Kapat

Sarı Yelekliler'in gösterilerine yasak geliyor

Sarı Yelekliler'in gösterilerine yasak geliyor

19 Mart 2019 Salı 08:19
Sarı Yelekliler'in gösterilerine yasak geliyor

Fransa'da Emmanuel Macron hükümeti, haftalardır sokaklarda olan Sarı Yelekliler'e yönelik tedbirleri sertleştiriyor.

Bu kapsamda pazartesi günü yayımlanan bir kararname ile 'radikal unsurların' olması halinde bundan böyle aralarında Paris'in Champs-Elysees Caddesi dahil Fransa'nın bazı bölgelerinde gösteri düzenlenmesine izin verilmeyecek.

Başbakanlık ofisinde (Matignon) düzenlediği basın toplantısında konuşan Fransa Başbakanı Edouard Philippe, "Gösterilerden en çok etkilenen ve aralarında radikal unsurların olduğunu anladığımız yerde hemen Sarı Yelekliler'in protestolarını yasaklayacağız. Buna Paris'in Champs-Elysees Caddesi, Bordo'nun Pey-Berland ve Toulouse'daki Capitol Meydanı dahil." ifadelerini kullandı.

Başbakan Edouard Philippe, Paris Emniyet Müdürü Michel Delpuech'in görevden alındığını belirterek yerine Didier Lallement'ın getirileceğini söyledi.

Yeni emniyet müdürünün atamasının Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron başkanlığında çarşamba günü düzenlenecek bakanlar kurulunda yapılacağını aktaran Philippe, "Sahadaki polislere anlık karar vermede daha fazla özerklik vereceğiz." diye konuştu.

Ayrıca Fransız Başbakan, güvenlik güçlerine dronelar dahil olmak üzere ilave ekipmanların verileceğini de dile getirdi.Hükümeti sert kararlar almaya iten ise Sarı Yelekliler'in Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron yönetimine karşı geçen cumartesi günü Champs-Elysees Caddesi'nde düzenlediği şiddet içerikli eylemler oldu.

Paris'te polisin eylemcilere biber gazı ve tazyikli suyla müdahale ettiği gösteride 192 kişi gözaltına alınmış, 53 kişi de yaralanmıştı.Champs-Elysees Caddesi'nde barikatları ateşe veren göstericiler, camları kırıp, birçok mağaza ve restoranı yağmalamış ve buradaki bazı ünlü markaların mağaza ve restoranını yakmıştı.

Başbakan Philippe, "Bunlar suç eylemleriydi. Hükümetin tepkisi güçlü olacak." şeklinde konuştu.

Anahtar Kelimeler:
Sarı Yelekliler Yasak
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kaspersky Lab, 2018'de 482 Milyon Saldırıyı Önledi
Kaspersky Lab, 2018'de 482 Milyon Saldırıyı Önledi
Dünyanın en pahalı şehirleri belli oldu
Dünyanın en pahalı şehirleri belli oldu
İran'da 153 Konteyner Yüklü Gemi Battı
İran'da 153 Konteyner Yüklü Gemi Battı
Güney Afrika ülkeleri tropikal fırtınanın etkisinde
Güney Afrika ülkeleri tropikal fırtınanın etkisinde
Endonezya'nın Papua eyaletindeki selde ölü sayısı 89'a yükseldi
Endonezya'nın Papua eyaletindeki selde ölü sayısı 89'a yükseldi
Pompeo'dan Kuveyt, Lübnan ve İsrail'e ziyaret
Pompeo'dan Kuveyt, Lübnan ve İsrail'e ziyaret
Bm Özel Raportörü'nden İsrail'e tepki
Bm Özel Raportörü'nden İsrail'e tepki
Pentagon'un Suriye ve Irak'a ayırdığı fonunun detayları ortaya çıktı
Pentagon'un Suriye ve Irak'a ayırdığı fonunun detayları ortaya çıktı
Bangladeş'te yerel seçimde silahlı saldırı
Bangladeş'te yerel seçimde silahlı saldırı
Venezuela'dan diplomatik misyonlarını muhalefete veren ABD'ye tepki
Venezuela'dan diplomatik misyonlarını muhalefete veren ABD'ye tepki

banner253

banner211

banner278

banner226

banner301

banner290

banner308

banner305

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim