Sarı Yelekliler'in gösterilerine yasak geliyor

Fransa'da Emmanuel Macron hükümeti, haftalardır sokaklarda olan Sarı Yelekliler'e yönelik tedbirleri sertleştiriyor.

Bu kapsamda pazartesi günü yayımlanan bir kararname ile 'radikal unsurların' olması halinde bundan böyle aralarında Paris'in Champs-Elysees Caddesi dahil Fransa'nın bazı bölgelerinde gösteri düzenlenmesine izin verilmeyecek.

Başbakanlık ofisinde (Matignon) düzenlediği basın toplantısında konuşan Fransa Başbakanı Edouard Philippe, "Gösterilerden en çok etkilenen ve aralarında radikal unsurların olduğunu anladığımız yerde hemen Sarı Yelekliler'in protestolarını yasaklayacağız. Buna Paris'in Champs-Elysees Caddesi, Bordo'nun Pey-Berland ve Toulouse'daki Capitol Meydanı dahil." ifadelerini kullandı.

Başbakan Edouard Philippe, Paris Emniyet Müdürü Michel Delpuech'in görevden alındığını belirterek yerine Didier Lallement'ın getirileceğini söyledi.

Yeni emniyet müdürünün atamasının Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron başkanlığında çarşamba günü düzenlenecek bakanlar kurulunda yapılacağını aktaran Philippe, "Sahadaki polislere anlık karar vermede daha fazla özerklik vereceğiz." diye konuştu.

Ayrıca Fransız Başbakan, güvenlik güçlerine dronelar dahil olmak üzere ilave ekipmanların verileceğini de dile getirdi.Hükümeti sert kararlar almaya iten ise Sarı Yelekliler'in Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron yönetimine karşı geçen cumartesi günü Champs-Elysees Caddesi'nde düzenlediği şiddet içerikli eylemler oldu.

Paris'te polisin eylemcilere biber gazı ve tazyikli suyla müdahale ettiği gösteride 192 kişi gözaltına alınmış, 53 kişi de yaralanmıştı.Champs-Elysees Caddesi'nde barikatları ateşe veren göstericiler, camları kırıp, birçok mağaza ve restoranı yağmalamış ve buradaki bazı ünlü markaların mağaza ve restoranını yakmıştı.

Başbakan Philippe, "Bunlar suç eylemleriydi. Hükümetin tepkisi güçlü olacak." şeklinde konuştu.