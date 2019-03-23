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Sarı Yelekliler'e karşı terörle mücadele birimleri sokağa iniyor

Sarı Yelekliler'e karşı terörle mücadele birimleri sokağa iniyor

23 Mart 2019 Cumartesi 08:20
Sarı Yelekliler'e karşı terörle mücadele birimleri sokağa iniyor

Fransa'da haftalardır devam eden Sarı Yelekliler protestolarında yaşanan şiddet olaylarına karşı Paris yönetimi önlemlerini sertleştirdi.

Bu kapsamda, geçtiğimiz yıl 17 Kasım'dan bu yana süren gösterilere karşı ilk defa terörle mücadele kapsamında görev yapan askeri birlikler sokağa inecek..Terörle mücadelede “Sentinelle programı” kapsamında görev yapan birlikler, Sarı Yelekliler'in cumartesi günü yapacakları eylemleri sırasında kamu binalarının ve bazı noktaların korunmasında görev üstlenecek.

Karar, 'kamu düzenini korumak için' Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un talimatı üzerine alındı..Yaklaşık 7 bin Sentinelle askeri, 2017 yılından bu yana başta Paris olmak üzere birçok kentte görev yapıyor.

Askerler, cami, sinagog gibi dini yerlerle, özellikle turistik mekanlar, müzeler, havaalanları ve garlarda devriye geziyor.

Paris yönetimi polislerin gösterilerde zor durumda kalması ve şiddet olaylarının artması üzerine, başta başkentin ünlü Champs Elysees Caddesi olmak üzere büyük kentlerdeki bazı bölgelerde Sarı Yelekliler'in gösterilerini yasakladı.

Paris'te 16 Mart'ta Champs Elysées Caddesi meydanındaki gösterilerde çok sayıda mağaza ve işyeri kundaklandı.

Şiddet olaylarının ardından Paris Emniyet Müdürü Michel Delpuech'i görevinden alınmıştı.

Anahtar Kelimeler:
Sarı Yelekliler
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