'Sarı Yelekliler'e 13. haftada göz yaşartıcı gazla müdahale

Fransız polisi 'Sarı Yelekliler' eyleminin 13. haftasında Paris'teki göstericilere göz yaşartıcı gazla müdahale etti.

Paris'te binlerce eylemci gün ortasından itibaren Champs-Elysées'deki Zafer Anıtı'nda toplanmaya başladı ve Eyfel Kulesi'ne doğru yürüyüşe geçti. Zafer Anıtı, önceki protestolar sırasında çevik kuvvet polisiyle eylemciler arasında şiddetli çatışmalara sahne olmuştu.

Ulusal Meclis'e yürüdükten sonra binaların çevresindeki duvarları tahrip etmeleri üzerine polis protestoculara karşı göz yaşartıcı gaz kullandı.

Göstericiler başkent Paris'in yanı sıra Bordo, Toulouse, Nantes, Montpellier başta olmak üzere birçok şehirde eylemlerine devam ediyor.

Son iki haftada toplanan sarı yelekli sayısında bir artış olduğu saptandı, İçişleri Bakanlığı'na göre Fransa genelinde 2 Şubat'ta toplam 58 bin eylemci sokaklardaydı. Sarı Yelekliler'e göreyse protestocu sayısı 116 bin.

Resmi kayıtlara göre sarı yelekli gösterilerin başlangıcından itibaren eylemlerde bin kadar polis ve bin yedi yüz gösterici yaralandı.

Fransa'da otomobil sürücülerinin araçlarında taşıması zorunlu olan fosforlu sarı yeleklerin adını taşıyan protestolar, hükümetin yakıt zammı üzerine başlamıştı. Eylemler her hafta on binlerce göstericiyi harekete geçiren hükümet karşıtı geniş bir isyan dalgasına dönüştü.