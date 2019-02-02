Sarı Yelekliler 12. haftasında yeniden meydanlarda

Fransa'da kasım ayında başlayan Sarı Yelekliler adlı eylemciler hükümetin attığı adımlara rağmen eylemlerine devam ediyor. 12 haftadır her cumartesi günü toplanan eylemciler Fransa'nın birçok şehrinde protestolarını sürdürdü.

Paris'te eylemciler, geçtiğimiz haftalarda polisle girdiği çatışmada yaralanan göstericilerin anısını yürüyüş düzenledi. Göstericiler polisin orantısız güç kullandığını savunuyor.

Fransa İçişleri Bakanlığı'na göre geçen hafta ülke çapında düzenlenen gösterilere 69 bin eylemci katıldı. 19 Ocak'taki gösterilere 84 bin kişi katılmıştı.