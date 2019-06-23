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Sanal seks fantezisi can alıyordu

Sanal seks fantezisi can alıyordu

23 Haziran 2019 Pazar 12:17
Sanal seks fantezisi can alıyordu

Sanal seks fantezisi can alıyordu

Rusya'nın başkenti Moskova'da çıplak modellik yapan bir kadın, internetten sanal seks yaptığı sırada, kocasına ait otomobilin iki lastiğini pencereden aşağı atarak, genç bir kızın feci şekilde yaralanmasına yol açtı. 'Viktoria' adıyla anılan kadın hakkında ise soruşturma başlatıldı.

18 yaşından küçükler için sakıncalı videoda, 20’li yaşlarında olduğu anlaşılan Viktoria, otomobil lastiklerini oldukça yüksek olan dairesinin penceresinden atarken görülüyor.

Viktoria faciaya yol açmadan dakikalar önce sanal seks yaptığı bir kişi, lastikleri dairesinde neden tuttuğunu soruyor. O da kocasına ait olduğunu söylüyor ve “Onları atmak istiyorum” diyor.

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Sonrasında Viktoria’nın yayınına katılan başkaları da onu lastikleri hemen atması yolunda teşvik ediyor. Ve genç kadın önce birini, sonra ötekini pencereden fırlatıyor.

İngiliz Daily Mail gazetesine yansıyan habere göre; o anları ise başka bir kadın kaydediyor.

Pencereden atılan lastiklerden birinin haberde fotoğrafı yer alsa da ismi anılmayan 15 yaşındaki bir kız öğrencinin kafasına düştüğü ve talihsiz gencin acilen hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.

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