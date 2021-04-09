Salgınla mücadelede son durum

"Worldometer" internet sitesine göre, dünyada COVID-19'a yakalanan kişi sayısı 134 milyon 528 bin 841, COVID-19 yüzünden hayatını kaybeden kişi sayısı ise 2 milyon 915 bin 13 ,iyileşen kişi sayısı ise 108 milyon 330 bin 462.

Yeni tip koronavirüs vakası en fazla ABD'de görüldü. ABD'de 31 milyon 717 bin 404.

ABD'nin ardından en fazla vaka görülen ülkeler sırasıyla şöyle:

- Brezilya 13 milyon 286 bin 324,

- Hindistan 13 milyon 60 bin 542,

- Fransa 4 milyon 939 bin 258,

- Rusya 4 milyon 614 bin 834,

- İngiltere 4 milyon 370 bin 321,

- İtalya 3 milyon 717 bin 602,

-Türkiye 3 milyon 689 bin 866,

- İspanya 3 milyon 336 bin 637,

-Almanya 2 milyon 951 bin 829,

-Yunanistan 288 bin 230,

-Güney Kıbrıs 49 bin 988,

-KKTC 4876.