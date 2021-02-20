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Salgınla mücadelede işbirliğini artıracaklar

G7 ülkelerinin liderleri, yeni tip koronavirüsle mücadelede işbirliklerini yoğunlaştırma kararı aldı.

20 Şubat 2021 Cumartesi 09:41
Salgınla mücadelede işbirliğini artıracaklar
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G7 Liderler Zirvesi, İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın liderliğinde video konferans yöntemiyle yapıldı.

Almanya, ABD, Fransa, İngiltere, İtalya, Japonya, Kanada ve Avrupa Birliği (AB) liderlerini bir araya getiren zirvede, ağırlıklı olarak COVID-19 sonrası ekonomilerin yeniden inşası ve az gelişmiş ülkelere aşı ulaştırılması konuları ele alındı.

ABD Başkanı Joe Biden'ın göreve gelmesinin ardından katıldığı ilk uluslararası toplantı olma özelliği taşıyan zirve sonunda yayımlanan bildiride, koronavirüsü yenmek ve daha iyi şekilde yeniden kalkınmak için birlikte çalışma kararlılığı dile getirildi.

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G20 ülkeleri ve diğer uluslararası kuruluşlardan destek istendi

Bildiride, ülkelerin 2021'i çok taraflılık için bir dönüm noktası yapmak, hem kendi halkları hem de dünyanın sağlığı ve refahını teşvik eden bir iyileşmeyi şekillendirmek için birlikte çalışacakları vurgulanarak, koronavirüsle mücadele işbirliğini yoğunlaştıracakları belirtildi.

COVID-19 tanı ve tedavi araçları ile aşı geliştirilmesinin ve bunlara tüm ülkelerin eşit erişiminin hızlandırılması amacıyla oluşturulan "COVID-19 Araçlarına Erişim Hızlandırıcısı (ACT-A)" adlı girişim ile COVID-19 Aşıları Küresel Erişim Programı'na (COVAX) verilen desteğe işaret edilen bildiride, G20 ülkeleri ve diğer uluslararası kuruluşlardan da katkı istendi.

Salgının, dünyanın gelecekteki olası sağlık risklerine karşı daha güçlü savunmaya ihtiyacı olduğunu gösterdiği vurgulanan bildiride, bu konuda dünya çapında hazırlık ve iş birliği yapmanın önemi üzerinde duruldu.

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Anahtar Kelimeler:
G7 ülkeleriSalgınla Mücadelede Işbirliği
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