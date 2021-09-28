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Salgınla ilgili son gelişmeler

Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı 232 milyon 783 bine, hayatını kaybedenlerin sayısı 4 milyon 764 bine ve iyileşenlerin sayısı 209 milyon 456 bine yükseldi.

28 Eylül 2021 Salı 09:15
Salgınla ilgili son gelişmeler

Vaka sayısı ABD'de 43 milyon 756 bini, Hindistan'da 33 milyon 694 bini, Brezilya'da 21 milyon 351 bini ve İngiltere'de 7 milyon 701 bini geçti.
ABD Başkanı Joe Biden, "destek dozu" olarak nitelendirilen 3. Doz Kovid-19 aşısını Beyaz Saray’da kameraların önünde oldu.
ABD merkezli ilaç şirketi Pfizer, Kovid-19'a maruz kalanlarda enfeksiyonu önleyecek bir ilacın 2’inci ve 3’üncü aşama klinik denemelerine başladığını duyurdu.
Avrupa Birliği'nin ilaç düzenleyicisi Avrupa İlaç Ajansı (EMA), Moderna firmasının Kovid-19'a karşı geliştirdiği aşının üçüncü dozunun uygulanması için yaptığı başvuruyu incelemeye başladı.
ABD'de Kovid-19'a yakalanan Brezilya Sağlık Bakanı Marcelo Queiroga ile temaslı olduğu için geçen hafta karantinaya giren Devlet Başkanı Jair Bolsonaro'nun testi negatif sonuçlandı.

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Avustralya’nın başkenti Canberra’da, bu yıl virüs kaynaklı ilk ölüm kaydedildi.
Japonya'da Başbakan Suga Yoşihide, Kovid-19 ile vaka eğiliminin düşüş seyrine girdiğini belirterek, olağanüstü hali (OHAL) ay sonunda kaldırmayı düşündüklerini söyledi.
Pfizer ve BioNTech’in geliştirdiği Kovid-19 aşısından 464 bin doz, Angola'ya ulaştı. ABD tarafından gönderilen 1,6 milyon Kovid-19 aşısının son partisi olan aşılar, Başkent Luanda'daki Fevereiro Havalimanı'nda Angolalı yetkililere teslim edildi.
Ürdün Veliaht Prensi Hüseyin bin Abdullah'ın Kovid-19'a yakalandığı ve sağlık durumunun "çok iyi" olduğu, Kral II. Abdullah ve Kraliçe Rania'nın ise tedbir amaçlı 5 gün boyunca evde karantina altında tutulacağı açıklandı.
 

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Son Güncelleme: 28.09.2021 10:12
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