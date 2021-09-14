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Salgınla ilgili son gelişmeler

 Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarının sayısı 225 milyon 736 bine, hayatını kaybedenlerin sayısı 4 milyon 648 bine, iyileşenlerin sayısı 202 milyon 398 bine çıktı.

14 Eylül 2021 Salı 09:30
Salgınla ilgili son gelişmeler

Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarının sayısı 225 milyon 736 bine, hayatını kaybedenlerin sayısı 4 milyon 648 bine, iyileşenlerin sayısı 202 milyon 398 bine çıktı.

Vaka sayısı ABD'de 41 milyon 865 bini, Hindistan'da 33 milyon 287 bini, Brezilya'da 20 milyon 999 bini ve İngiltere'de 7 milyon 256 bini geçti.

ABD'de yapılan ankette, ülkenin yarısından fazlasının iş yerleri, okullar ve spor müsabakalarında Kovid-19 aşısı şartı getirilmesine sıcak baktığı belirtildi.

New York eyaletindeki hastanede, birçok çalışanın Kovid-19 aşısı olmamak için istifa etmesi üzerine doğumhanenin çalışamaz duruma geldiği bildirildi.

İngiltere'de 2 Ocak-2 Temmuz arasında Kovid-19 nedeniyle ölenlerden sadece yüzde 1,2'sinin tam aşılı olduğu bildirildi.

İngiltere'ye yurt dışından gelen 300 binden fazla kişinin de Kovid-19 karantina kurallarını ihlal ettiğinden şüpheleniliyor.

İngiltere'de hükümete ise 12-15 yaş arasındaki çocuklara tek doz Kovid-19 aşısının yapılması yönünde karar alması tavsiyesinde bulunuldu.

Yunanistan'da, Kovid-19 ile mücadele kapsamında 13 Eylül itibarıyla yeni tedbirler uygulanmaya başlanacağı bildirildi. Yeni tedbirler çerçevesinde henüz aşı olmamış ve son altı ayda Kovid-19 geçirmemiş özel sektör ve kamu sektörü çalışanları için haftada bir kez Kovid-19 testi yapma zorunluluğu getirildi.

İtalya'da Kovid-19 salgını sebebiyle geçen yıl eğitim-öğretim yılını zaman zaman sınıflarda zaman zaman da uzaktan eğitimle geçiren ilk ve orta dereceli okullarda okuyan öğrencilerin bir kısmı için yeni eğitim-öğretim döneminin ilk ders zili çaldı.

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Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern, yaptıkları anlaşma kapsamında Danimarka'dan, Pfizer-BioNTech'in geliştirdiği Kovid-19 aşısından 500 bin doz satın aldıklarını, ülkedeki kısıtlamaların süresinin yeniden uzatıldığını belirtti.

Japonya'da nüfusun yüzde 50'sinin, Kovid-19'a karşı çift doz aşılandığı bildirildi.

Japonya Havayolları (JAL) da Kovid-19'un olumsuz etkilerine karşı 300 milyar yenlik (2,72 milyar dolar) sermaye artışına gidecek.

Çin'in Fucien eyaletine bağlı liman şehri Şiamen'de ortaya çıkan 2 Kovid-19 vakası nedeniyle Tongan ve Siming semtleri ve bir üniversite hastanesi karantina altına alındı.

Kazakistan’da Kovid-19 salgınını önlemek için alınan karantina tedbirlerinin gevşetilmesi kararı alındı. Ülkede bugünden itibaren yüz yüze toplantılara, hafta sonları toplu taşıma araçlarının çalışmasına, milli takım ve spor kulüplerinin antrenmanlarına izin verildi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) 2021-2022 eğitim öğretim yılı, Kovid-19 önlemleri çerçevesinde başladı.

Afrika'da Kovid-19 vaka sayıları ve ölümlerinin rapor edilenden birkaç kat fazla olabileceği bildirildi.

Filistin'de Kovid-19 salgını ile mücadele kapsamında yeni tedbirlerin alındığı açıklandı. Ülkede bugün itibarıyla düğün ve taziye evleri başta olmak üzere alanlarda halkın toplanmasına izin verilmeyeceği duyuruldu.

Kenya'ya, Kovid-19 ile mücadele kapsamında 210 bin doz AstraZeneca aşısı ulaştı.

Formula 1 takımlarından Alfa Romeo'nun Fin pilotu Kimi Raikkonen, Kovid-19'u atlatmasının ardından Rusya Grand Prix'inde piste çıkacak.

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Son Güncelleme: 14.09.2021 11:20
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