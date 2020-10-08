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Salgın, Onlıne Alışverişi Sonsuza Kadar Değiştirdi

Cenevre, 8 Ekim 20 (.): Gelişmekte olan ve gelişmiş 9 ekonomide yaklaşık 3 bin 700 tüketicinin katıldığı bir ankete göre, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının online alışverişi sonsuza kadar değiştirdiği bildirildi.

08 Ekim 2020 Perşembe 18:05
Salgın, Onlıne Alışverişi Sonsuza Kadar Değiştirdi
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Cenevre, 8 Ekim 20 (.): Gelişmekte olan ve gelişmiş 9 ekonomide yaklaşık 3 bin 700 tüketicinin katıldığı bir ankete göre, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının online alışverişi sonsuza kadar değiştirdiği bildirildi.
Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Konferansının (UNCTAD) öncülüğünde, "Kovid-19 ve E-ticaret" başlığıyla uluslararası bir anket düzenlendi.
Gelişmekte olan ve gelişmiş 9 ülkenin yer aldığı ankete Türkiye, Brezilya, Çin, Almanya, İtalya, Rusya, Güney Afrika Cumhuriyeti ve İsviçre gibi ülkelerden 3 bin 700 tüketici katıldı.
Anket sonuçlarını değerlendiren UNCTAD Genel Sekreteri Mukhisa Kituyi, "Kovid-19 salgını daha dijital bir dünyaya geçişi hızlandırdı. Dünya ekonomisi toparlanmaya başladığında (alışveriş kültüründe) şimdi yaptığımız değişikliklerin kalıcı etkileri olacak." ifadelerini kullandı.
EN ÇOK ÇİN VE TÜRKİYE'DE
Ankete göre, online alışverişlerde salgın öncesine göre çoğu ürün kategorisinde yüzde 6-10 artış gözlendi.
Salgın sırasında internet üzerinden yapılan alışverişlerdeki artışlar ülkeden ülkeye farklılık gösteriyor. En fazla artış Çin ve Türkiye'de gerçekleşirken, an az artış ise daha fazla insanın e-ticaretle uğraştığı İsviçre ve Almanya'da görüldü.
Anket, yüksek öğrenim görmüş kişilerin ve kadınların diğer gruplara göre daha fazla online alışverişe yöneldiğini ortaya koydu.
25-44 yaş grubundakiler ise gençlere kıyasla online alışverişlere daha fazla ilgi gösterdi.

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GÖRÜNTÜLÜ ARAMALAR ARTTI
Ankete göre, en çok kullanılan online iletişim platformları, tümü Facebook'a ait olan WhatsApp, Instagram ve Facebook Messenger oldu.
Bununla birlikte, Zoom ve Microsoft Teams, iş yerlerindeki görüntülü arama uygulamalarındaki artışlardan en çok yararlanan platformlar oldu.
Anket, Çin'de en çok kullanılan iletişim platformlarının ise WeChat, DingTalk ve Tencent Conference olduğunu gösteriyor.
TÜKETİCİLER İNTERNETTE TEMEL ÜRÜNLERE ODAKLANACAK
Anket sonuçları, online alışveriş kültüründeki değişikliklerin Kovid-19 salgınından sonra da devam edeceğine işaret ediyor.
Başta Türkiye ve Çin'den olmak üzere katılımcıların çoğu, online alışverişe devam edeceklerini ve gelecekte temel ürünlere odaklanacaklarını bildirdi.
Katılımcılar ayrıca tatillerini başka ülkeler yerine kendi ülkelerinde yapmaya devam edeceklerini kaydetti.
(AA/GÖZ/FEZ)
 

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