banner313
banner334
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 35°
açık
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
100040
ALTIN
385.241
DOLAR
6.9087
STERLİN
8.4021
EURO
7.4608
banner339
Geçitkale bölgesinde ekili alanlar cayır cayır yanıyor
BÜYÜK YANGIN
Haspolat'ta işyerini soydular
HASPOLAT'TA İŞYERİNİ SOYDULAR
Lefkoşa'da uyuşturucu operasyonu
3 GÜN TUTUKLU KALACAK
Almukddad tutuksuz yargılanacak
TUTUKSUZ YARGILANACAK

Salgın Afrika'daki gıda krizini kötüleştiriyor

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Afrika Direktörü Dr. Matshidiso Moeti, yeni tip koronavirüs (COVID-19) salgınının kıtada yetersiz beslenen 200 milyondan fazla kişinin durumunu daha da kötüleştirdiğini söyledi.

15 Mayıs 2020 Cuma 08:30
Salgın Afrika'daki gıda krizini kötüleştiriyor
banner337
banner345

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Afrika Direktörü Dr. Matshidiso Moeti, telekonferans yoluyla yaptığı basın brifinginde, Afrika’daki gıda güvenliğinin acil bir durum olduğunu ifade ederek, yetersiz beslenenlerin bağışıklık sistemlerinin daha zayıf olduğunu vurguladı.

200 milyon kişinin halihazırda yeterli gıdaya ulaşamadığını aktaran Moeti, "COVID-19, durumu daha da kötüleştiriyor" dedi.

banner341
"Seçimler yapılabilir"

Moeti, temel gereksinimlerin karşılanmasının devam etmesi gerektiğine işaret ederek, Birleşmiş Milletler'in yaptığı son raporda, AIDS’e yönelik çalışmaların durması halinde 6 ayda yarım milyon kişinin ölebileceğinin ortaya konulduğunu kaydetti.

Salgının seçimlerin ertelenmesine ilişkin bir tartışmayı da beraberinde getirdiğine değinen Moeti, "Bazı ülkelerin uygun koşulları sağlayarak seçimleri yaptığını gördük, demek ki yapılabilir." değerlendirmesinde bulundu.

70 binden fazla vaka bildirilen Afrika ülkelerinde şimdiye kadar yaklaşık 2 bin 500 kişi hayatını kaybetti.

banner346
Anahtar Kelimeler:
Afrika KoronavirüsAfrika Gıda Krizi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Slovenya Hükümeti Ülkede
Slovenya Hükümeti Ülkede "salgın" Durumunu Sonlandırdı
Meksika'da Kovid-19 Nedeniyle Son 24 Saatte 257 Kişi Öldü
Meksika'da Kovid-19 Nedeniyle Son 24 Saatte 257 Kişi Öldü
İran'da Kovid-19 Salgınında Can Kaybı 6 Bin 902'ye Yükseldi
İran'da Kovid-19 Salgınında Can Kaybı 6 Bin 902'ye Yükseldi
Belçika'da Kovid-19 Vaka Sayısı 55 Bine Yaklaştı
Belçika'da Kovid-19 Vaka Sayısı 55 Bine Yaklaştı
ABD Senatosundan Uygur Türkleri için sunulan yasa tasarısına onay
ABD Senatosundan Uygur Türkleri için sunulan yasa tasarısına onay
NATO'dan Türkiye'ye övgü
NATO'dan Türkiye'ye övgü
Netanyahu-Gantz koalisyonu karşıtı gösteriler sürüyor
Netanyahu-Gantz koalisyonu karşıtı gösteriler sürüyor
Mozambik'te 50 terörist etkisiz hale getirildi
Mozambik'te 50 terörist etkisiz hale getirildi
Çin roketinin artıkları Fildişi Sahili'ndeki köylere düştü
Çin roketinin artıkları Fildişi Sahili'ndeki köylere düştü
Guterres: Dünya liderleri Covid-19 nedeniyle bir araya gelemeyebilir
Guterres: Dünya liderleri Covid-19 nedeniyle bir araya gelemeyebilir

banner253

banner211

banner324

banner226

banner301

banner290

banner320

banner304

banner331

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim