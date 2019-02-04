Sala'yı taşıyan uçağın enkazında bir ceset bulundu

Arjantinli futbolcu Emiliano Sala'nın da içinde olduğu kayıp uçağın yerinin tespit edilmesinin ardından uçağın enkazının içinde bir cesede rastlandığı bildirildi.

İngiltere Hava Kazaları Soruşturma Departmanı (AAIB), "Guernsey Adası açıklarında düşen uçakla ilgili görevliler su altı uzaktan kumanda aracı ile enkazı inceliyor." açıklamasında bulundu.

AAIB'den yapılan açıklamada ayrıca, "Su altı video görüntülerinden elde ettiğimiz bulgular uçağın enkazının ortasında bir yolcu bedeni olduğunu gösteriyor. Şimdi pilotun ve kayıp yolcunun ailelerinin yanı sıra polis ile de görüşerek bir sonraki adımla ilgili istişarelerde bulunacağız." denildi.

Fransa'nın Nantes kentinden 22 Ocak'ta yola çıkan ve Galler'in başkenti Cardiff'e gitmeye çalışan uçak, Manş Denizi üzerinde kaybolmuş, Sala ve pilotun hayatından umut kesilmişti.