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Sahte ürünlerde Türkiye, Çin, Hong Kong’un arkasından 3. sırada

Sahte ürünlerde Türkiye, Çin, Hong Kong’un arkasından 3. sırada

18 Mart 2019 Pazartesi 13:55
Sahte ürünlerde Türkiye, Çin, Hong Kong’un arkasından 3. sırada

Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) tarafından yayınlanan bir rapor, dünya gümrüklerinde ele geçirilen sahte ve korsan ürünlerde Türkiye’nin Çin ve Hong Kong’un arkasından üçüncü sırada yer aldığını ortaya koydu.

OECD’nin, “Dünya Ticaretinde Sahte ve Korsan Ürünler” başlıklı raporu bugün Paris’te düzenlenen basın toplantısıyla kamuoyuna açıklandı.

2016 yılı rakamları temel alınan rapora göre, sahte ve korsan ürünlerin dünya ticaretindeki hacmi 509 milyar dolar. Bu da dünya ticaretinin yüzde 3,3’üne karşılık geliyor. Bu rakam yerel pazarda üretilip, ülke içinde tüketilen ve internet üzerinden dağıtılan dijital ürünleri kapsamıyor.

2013 yılındaki verilerde dünya ticaretinde sahte ve korsan ürünlerin payının yüzde 2,5 oranıyla 461 milyar dolar olduğunu göstermişti.

Rapora göre 2016 yılında AB’ye giren sahte ve korsan mal ürünün hacmi 121 milyar Euro. Bu da AB içindeki toplam ithalatın yüzde 6,8’ne denk geliyor.

Dünyada en fazla satılan taklit ve korsan ürünlerin başında ayakkabı, kozmetik ve oyuncak geliyor. Bunun ardından yedek parça, kimyasallar, cep telefonu ve şarjı, ünlü moda markalarının kozmetik ve giysi ürünleri de yine en fazla satılan taklit ve korsan mallar içinde.

Raporda, sahte ve korsan ilaç, gıda, içecek ve tıbbi cihaz üretiminin insan sağlığına vereceği zararlar da önemle vurgulandı.

Sahte ve korsan ürünlerden en fazla mağdur olan ülkeler ise ABD, Fransa, İsviçre, İtalya, Almanya, Japonya ve Güney Kore.

Çin ve Hong Kong taklit üretimde açık farkla önde
Rapora göre gümrüklerde yakalanan taklit ve korsan ürünlerin geldiği ülkeler sıralamasında kaba veriler temel alındığında 2016 rakamlarına göre Çin ve Hong Kong açık farkla ilk iki sırayı paylaşıyor.

Ele geçirilen sahte ve korsan ürünlerin yüzde 55’den fazlası Çin’den, yüzde 25’den fazlası ise Hong Kong’dan geliyor. Türkiye’den gelenlerin oranı ise yüzde 4 civarında. Singapur’dan gelen ve gümrüklerde ele geçirilen sahte ve korsan ürünlerin oranı ise yüzde 2 civarında.

Raporda yayınlanan, “sahte ürün ihracatı yapma eğilimi bakımından ilk 25 ekonomi” başlıklı tabloya göre taklit ürünlerin mali değeri incelemeye alındığında ise Çin, Hong Kong, Birleşik Arap Emirlikleri, Fas, Pakistan’ın ardından Türkiye altıncı sırada yer aldı.

Raporda deri ürünler, gıda ve kozmetik ürünler, Türkiye’den giden en fazla sahte ve korsan mallar içinde gösterildi.

Anahtar Kelimeler:
Sahte ürünler
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