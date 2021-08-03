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Sahte aşı belgeleriyle Kanada’ya girmeye çalıştılar

Kanada'nın Toronto Havalimanı'nda, ülkeye sahte aşı ve koronavirüs test belgeleriyle girmeye çalışan 2 kişi yakalandı.

03 Ağustos 2021 Salı 09:33
Sahte aşı belgeleriyle Kanada’ya girmeye çalıştılar

Kanada Halk Sağlığı Ajansı’nın resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, ABD'den gelen 2 yolcunun COVID-19 test ve aşı belgelerinde sahtecilik saptandığı açıklandı.

Açıklamada, isimleri belirtilmeyen Kanada vatandaşı 2 yolcunun her birine 19 bin 720 Kanada doları (131,8 bin Türk lirası) para cezası kesildiği kaydedildi.

Uluslararası seyahat edenler için yeni düzenlemeler

Kanada, 5 Temmuz'da aldığı kararla, uluslararası seyahat edenler için yeni düzenlemeler getirmişti.

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Buna göre, ülkeye girmek isteyen herkesin COVID-19 aşılarını yaptırdığına dair belge sunma zorunluluğu bulunuyor.

Aşı olmayanların, birden fazla teste tabi tutulmaları ve 14 gün karantinaya alınmadan önce devlet tarafından gösterilen otelde 3 gün kalmaları gerekiyor.

Karantina Yasası hükümlerini ihlal edenlere ceza

Kanada'da Karantina Yasası hükümlerini ihlal edenlere, 6 ay hapis veya 750 bin dolara kadar para cezaları verilebiliyor.

Kanada, tam aşılı Amerikan vatandaşlarının 9 Ağustos'tan itibaren ülkeye girmesine izin vermeye başlayacak. Ancak ABD'nin Kanada ve Meksika ile olan sınırı, 21 Ağustos'a kadar yabancı ülke vatandaşlarına kapalı kalacak.

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Anahtar Kelimeler:
Sahte Aşı Belgesi
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