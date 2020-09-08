Sağlık Bakanı PİLLİ, Pandemi Hastanesi Şantiyesindeki İş Kazasıyla İlgili Açıklama Yaptı

“DERİN ÜZÜNTÜSÜ İÇİNDEYİZ. EMEKÇİMİZE RAHMET, AİLESİNE BAŞSAĞLIĞI DİLERİM”
Sağlık Bakanı Ali Pilli, Pandemi Hastanesi şantiyesinde yaşanan ölümlü iş kazasından duyduğu üzüntüyü dile getirerek, hayatını kaybeden işçiye rahmet, ailesine başsağlığı diledi.
Pilli, yazılı açıklamasında, “Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi yerleşkesinde yapımına devam edilen Pandemi Hastanesi şantiyesinde maalesef ölümlü bir iş kazası meydana gelmiştir. Aldığımız elim kaza haberinin derin üzüntüsü içerisindeyiz. Kazada hayatını kaybeden emekçimize Allah’tan rahmet, tüm ailesine başsağlığı dilerim” ifadelerine yer verdi.
Son Güncelleme: 08.09.2020 10:12