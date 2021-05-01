Safiyya Vorajee: "Bebeğim sensiz kaybolmuş gibiyim"

Eski futbolcu, model ve televizyon yıldızı Ashley Cain ile sevgilisi Safiyya Vorajee, hayatlarının en zorlu dönemini yaşıyor. Ünlü çift doğduktan bir süre sonra lösemi teşhisi konulan sekiz aylık bebekleri Azaylia'yı kaybetti.

"ACI DAYANILMAZ"

Kendisine ilk kez anne olmanın mutluluğunu yaşatan bebeğini kaybeden Vorajee, hissettiklerini de sosyal medya hesabından yayınlıyor. 30 yaşındaki Safiyya Vorajee, son paylaşımında acısının dayanılmaz olduğunu belirterek, yataktan çıkmanın kendisi için hiç bu kadar zor olmadığını söyledi. Acılı anne, "Gözlerim açık olduğunda beni vuran acı dayanılmaz. Bütün bunların bir rüya olmasını istiyorum. Seni özlüyorum Azaylia" diye yazdı.

Safiyya Vorajee, bir başka paylaşımında da, "İnanılmazdın Azaylia, sen benim hayatımı değiştirdin. Sensiz kaybolmuş gibiyim, ama biliyorum ki her zaman bana yakın ve benimle olacaksın" ifadelerini kullandı.