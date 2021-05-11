banner386
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
6 bin yüreğe en büyük engel “onlar”
6 bin yüreğe en büyük...
Grevin de bir adabı olmalı!
Grevin de bir adabı olmalı!
Gancelliler değişince…
Gancelliler değişince…
Bu da neyin nesiydi şimdi?
Bu da neyin nesiydi şimdi?
banner376

Safedi: “Kudüs Ürdün için kırmızı çizgi”

Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi, Kudüs'ün Ürdün için kırmızı çizgi olduğunu belirtti.

11 Mayıs 2021 Salı 10:00
Safedi: “Kudüs Ürdün için kırmızı çizgi”
banner337

Safedi, ABD Dışişleri Bakanlığında ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile görüştü. Görüşme öncesi iki bakan ortak basın açıklaması yaptı.
Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi açıklamasında Kudüs'te son derece tehlikeli bir durumun yaşandığını ifade ederek "Ürdün'de defalarca Kudüs'ün bizim için kırmızı çizgi olduğunu, Kudüs'te barış ve istikrarı sağlamanın kilit önemde olduğunu söyledik." dedi.
Şu an için acilen tırmanan gerilimin düşürmeye odaklandıklarını kaydeden Safedi, "Bunun (gerilimin düşmesi) olması için Şeyh Cerrah halkına yönelik provokatif önlemlerin veya Haremi Şerif'teki ihlallerin durması gerekir, statüko korunmalı ve Filistinlilerin haklarına saygı duyulması gerekir ki durumu sakinleştirebilelim ve ABD, Ürdün ve hepimizin istediği iki devletli çözüm temelinde tüm halkların haklarını koruyacak kalıcı, kapsamlı bir barış için siyasi bir ufuk oluşturalım." diye konuştu.
İki devletli çözüm formülünün barış ve istikrara götüren ana araç olacağını belirten Safedi, bu konuda ABD'nin öncülük etmesini beklediklerini dile getirdi.

banner341
Safedi, Kral İkinci Abdullah'ın Washington'a gelip ABD yönetimiyle sadece ikili ilişkiler değil aynı zamanda bölge güvenliği ve barışı konularında iş birliği görüşmeleri yapacağını kaydetti.
Toplantıda açıklama yapan Blinken ise Gazze'den İsrail'e fırlatılan roketler ile Kudüs'te Mescid-i Aksa'daki şiddet ve provokasyonlardan kaygı duyduklarını açıkladı.
Blinken, "Tüm taraflar, gerginliği azaltmalı, gerilimi düşürmeli ve sükunet için pratik adımlar atmalıdır" dedi.
 

banner360
Son Güncelleme: 11.05.2021 10:17
Anahtar Kelimeler:
Safedi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Filistinlilere yönelik saldırılar Berlin'de protesto edildi
Filistinlilere yönelik saldırılar Berlin'de protesto edildi
ABD, Biontech aşısının 12-15 yaş grubunda kullanımına onay verdi
ABD, Biontech aşısının 12-15 yaş grubunda kullanımına onay verdi
İsrail, Gazze'nin tek ticari sınır kapısını kapattı
İsrail, Gazze'nin tek ticari sınır kapısını kapattı
Filistin Başbakanı Iştiyye’den BM’ye çağrı
Filistin Başbakanı Iştiyye’den BM’ye çağrı
İsrail'den Gazze'ye saldırı: 9'u çocuk 24 Filistinli hayatını kaybetti
İsrail'den Gazze'ye saldırı: 9'u çocuk 24 Filistinli hayatını kaybetti
AB'den Doğu Kudüs ve Gazze çağrısı
AB'den Doğu Kudüs ve Gazze çağrısı
İngiltere 'normalleşme'de üçüncü aşamaya geçiyor
İngiltere 'normalleşme'de üçüncü aşamaya geçiyor
BioNTech yılın ilk çeyreğinde 1,128 milyar euro kar etti
BioNTech yılın ilk çeyreğinde 1,128 milyar euro kar etti
İngiltere'de bugün hiç ölüm olmadı; 17 Mayıs'ta normalleşmede yeni aşamaya geçiliyor
İngiltere'de bugün hiç ölüm olmadı; 17 Mayıs'ta normalleşmede yeni aşamaya geçiliyor
İsrail polisi yeniden Mescid-i Aksa’daki cemaate saldırdı
İsrail polisi yeniden Mescid-i Aksa’daki cemaate saldırdı

banner350

banner361

banner357

banner363

banner397

banner226

banner301

banner290

banner320

banner384

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim