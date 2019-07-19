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Safari temalı düğünde iki eşek zebra gibi boyandı, soruşturma başlatıldı

Safari temalı düğünde iki eşek zebra gibi boyandı, soruşturma başlatıldı

19 Temmuz 2019 Cuma 13:06
Safari temalı düğünde iki eşek zebra gibi boyandı, soruşturma başlatıldı

İspanya'nın güneybatısındaki Cadiz kentinde safari temalı bir düğünde, iki eşeğin zebra gibi boyanması tepki çekti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Eşekler, düğün resepsiyonunun yapıldığı barın bahçesinde görüntülendi. Hayvanların videosunu çekip Facebook'ta paylaşan Angel Tomás Herrera Peláez adlı kullanıcı, uzun süre güneş altında bırakıldığı belirtilen hayvanlara yönelik muamelenin "utanç verici" olduğunu söyledi.

"Nesilleri tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olan eşeklerin turistlerin eğlencesi haline getirildiğini" belirten Herrera, bar sahibinin hayvanların parti ve eğlencelerde kullanılmasını yasaklayan yasaları ihlal ettiğini savundu.

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'BOYALAR ZARARSIZ'

Andalucia Informacion adlı haber sitesine göre bara Cumartesi sabahı getirilen hayvanlar, savana görüntüsü yaratmaları için bütün gün güneşin altında dolaştırıldı.

Cadiz Tarım ve Ticaret Dairesi, hayvan hakları savunucularının şikayeti üzerine soruşturma başlatırken, Daniel Sanchez Roman adlı yerel bir yetkili eşekleri zebraya benzetmek için kullanılan boyaların zararsız olduğunu savundu.

"Ecologists in Action" adlı çevre örgütünün açıklamasında eşeklerin, "Yasa dışılık eşiğinde, aptalca ve sorumsuzca bir muameleye maruz kaldığı" belirtildi.

Son Güncelleme: 19.07.2019 16:37
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