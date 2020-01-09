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Sadr: “Trump’ın konuşması, ABD-İran krizini bitirdi“

Irak’ta Sadr Hareketi lideri Mukteda es-Sadr, "ABD Başkanı Donald Trump’ın konuşması sonrasında İran ile krizin bittiğini" belirtti.

Sadr: “Trump’ın konuşması, ABD-İran krizini bitirdi“

Irak’ta Sadr Hareketi lideri Mukteda es-Sadr, "ABD Başkanı Donald Trump’ın konuşması sonrasında İran ile krizin bittiğini" belirtti.

09 Ocak 2020 Perşembe 09:00
Sadr: “Trump’ın konuşması, ABD-İran krizini bitirdi“

Sadr Hareketi lideri Mukteda es-Sadr, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, “Kriz sayfası, İran devleti ve özellikle Trump'ın açıklamaları sonrasında kapandı.” ifadesini kullandı.

Irak’ta 15 gün içerisinde yeni hükümetin kurulması gerektiğini düşündüğünü aktaran Sadr, şöyle devam etti:

"Hükümet başkanlığı için 5 aday belirlensin ve bunlardan birisi seçilerek, ülkeyi erken seçime hazırlasın. Siyasi grupların vurdumduymazlığı ve göstericilerin inadı artık son bulsun."

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HAŞDİ ŞABİ BÜROLARININ KAPATILMASINI İSTEDİ

Sadr, dış müdahalelere karşı sabırlarının tükenmek üzere olduğunu belirterek, ABD’nin ülkedeki varlığı ve nüfuzunun sonlandırılmasını istediğini ifade etti.

Şii milis gücü Haşdi Şabi'ye ABD hedeflerine karşı askeri seçeneği kullanma konusunda sabırlı davranma çağrısı yapan Sadr, olası ABD saldırılarına maruz kalmamaları için tüm bürolarının kapatılması gerektiğini kaydetti.

İran'ın ABD askerlerinin konuşlu olduğu Ayn el Esed ile Erbil üslerine yönelik füze saldırıları üzerine Beyaz Saray'da kameralar karşısına geçen Trump, saldırılarda zayiat vermediklerini dile getirerek, "İran şu aşamada durulmuş görünüyor. Bu da tüm taraflar ve dünya için iyi bir şey." demişti.

Son Güncelleme: 09.01.2020 12:15
Anahtar Kelimeler:
ABD-İran Krizi
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