banner313
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne
açık
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
122142
ALTIN
300.540
DOLAR
5.9403
STERLİN
7.7720
EURO
6.5530
Cumhurbaşkanlığı seçiminin tarihi kesinleşti
Gazimağusa'da korkutan kaza! 3 yaralı
YİNE KAZA!
Tomak tutuksuz yargılanacak
TUTUKSUZ YARGILANACAK
Polis'ten kaçak et operasyonu...
3 TON KAÇAK ET

Sadr'dan ABD'ye karşı gösteri sonrası mesaj:

 Irak'ta Sadr Hareketi lideri Mukteda es-Sadr, ABD'ye karşı direnişi bir süreliğine durdurduğunu açıkladı ve yabancı güçlerin ülkeyi terk etmesini istedi.

Sadr'dan ABD'ye karşı gösteri sonrası mesaj:

 Irak'ta Sadr Hareketi lideri Mukteda es-Sadr, ABD'ye karşı direnişi bir süreliğine durdurduğunu açıkladı ve yabancı güçlerin ülkeyi terk etmesini istedi.

24 Ocak 2020 Cuma 15:54
Sadr'dan ABD'ye karşı gösteri sonrası mesaj:

Sadr'ın Askeri Danışmanı Kadım İsavi, başkent Bağdat'ta ABD'nin Irak'taki askeri varlığına karşı düzenlenen gösteride Şii liderin mesajını okudu.

Mesajında Sadr, "Tüm yabancı güçler ülke topraklarından çekilmeli. En son yabancı asker ülkeden çıkana kadar direnişi geçici olarak durduruyoruz." ifadesiyle ABD'ye karşı direnişi askıya aldığını duyurdu.

Şii milis gücü HaşdiŞabi'nin yapısına da değinen Sadr, mesajında şunları kaydetti:

banner317
"HaşdiŞabi Savunma ve İçişleri Bakanlıkları ile birleştirilsin. Bu yapılmazsa güvenlik mekanizmasının parçası olan HaşdiŞabi, Silahlı Kuvvetler Komutanı'nın (Başbakan) tüm kararlarına uymak zorundadır."

Yabancı ülkelerin siyasi ve ekonomik alanda Irak'ın iç işlerine karışmamasını isteyen Sadr, hükümete komşu ülkelerle egemenliğine saygı duyma anlaşması imzalaması çağrısında bulundu.

Mukteda es-Sadr, hükümetin ülkede bulunan yabancı misyon temsilciliklerini korumasını ve buralara saldıranları cezalandırmasını istedi.

Hükümetten söz konusu tavsiyelerini dikkate almasını isteyen Şii lider, bunların uygulanması için Birleşmiş Milletler, Avrupa Birliği ya da İslam İşbirliği Teşkilatının da devreye girmesinde sakınca görülmeyeceğini ifade etti.

Bağdat'ta bugün Sadr'ın çağrısı üzerine ABD güçlerinin ülkeden çıkarılması için geniş çaplı gösteri düzenlenmişti. Gösteriye HaşdiŞabi taraftarları da katılmıştı.

Son Güncelleme: 24.01.2020 21:11
Anahtar Kelimeler:
Sadrdan ABDye Mesaj
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
ABD'de ikinci Koronavirüs vakası
ABD'de ikinci Koronavirüs vakası
AP Türkiye Raportörü Amor, Türkiye'ye ilk resmi ziyaretini değerlendirdi
AP Türkiye Raportörü Amor, Türkiye'ye ilk resmi ziyaretini değerlendirdi
Macron: “Fransa diktatörse, gidin diktatörlükte yaşayın ve görün“
Macron: “Fransa diktatörse, gidin diktatörlükte yaşayın ve görün“
AB İngiltere'ye ilk kez Büyükelçi atadı
AB İngiltere'ye ilk kez Büyükelçi atadı
Hollanda, Amsterdam'da düşen THY uçağı ile ilgili Boeing'in CEO'sunu ifadeye çağırdı
Hollanda, Amsterdam'da düşen THY uçağı ile ilgili Boeing'in CEO'sunu ifadeye çağırdı
BM: Hafter Güçleri 10 ayda 1020 hava saldırısı gerçekleştirdi
BM: Hafter Güçleri 10 ayda 1020 hava saldırısı gerçekleştirdi
BM'den Doğu Afrika'daki çekirge istilası için uluslararası yardım çağrısı
BM'den Doğu Afrika'daki çekirge istilası için uluslararası yardım çağrısı
Almanya'da silahlı saldırı
Almanya'da silahlı saldırı
Kendini takımına adayan futbol taraftarlarında tehlikeli seviyede stres görülüyor
Kendini takımına adayan futbol taraftarlarında tehlikeli seviyede stres görülüyor
Avrupa Komisyonu ile AB Konseyi Brexit anlaşmasını imzaladı
Avrupa Komisyonu ile AB Konseyi Brexit anlaşmasını imzaladı

banner253

banner211

banner324

banner226

banner301

banner290

banner320

banner305

banner331

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim