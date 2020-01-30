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S&p: "brexit Sonrası İngiltere’nin Önünde Zorluklar Var"

S&P AÇIKLAMASINDA, İNGİLTERE’NİN YARIN YEREL SAATLE 23.00 İTİBARİYLE RESMEN AB’DEN AYRILACAK OLMASINA RAĞMEN BREXİT SÜRECİNİN HENÜZ BİTMEDİĞİ, 2020 YILININ SONUNA KADAR GEÇİŞ SÜRECİNİN UYGULANACAĞI HATIRLATILDI

S&p: "brexit Sonrası İngiltere’nin Önünde Zorluklar Var"

S&P AÇIKLAMASINDA, İNGİLTERE’NİN YARIN YEREL SAATLE 23.00 İTİBARİYLE RESMEN AB’DEN AYRILACAK OLMASINA RAĞMEN BREXİT SÜRECİNİN HENÜZ BİTMEDİĞİ, 2020 YILININ SONUNA KADAR GEÇİŞ SÜRECİNİN UYGULANACAĞI HATIRLATILDI

30 Ocak 2020 Perşembe 12:42
S&p:

S&P AÇIKLAMASINDA, İNGİLTERE’NİN YARIN YEREL SAATLE 23.00 İTİBARİYLE RESMEN AB’DEN AYRILACAK OLMASINA RAĞMEN BREXİT SÜRECİNİN HENÜZ BİTMEDİĞİ, 2020 YILININ SONUNA KADAR GEÇİŞ SÜRECİNİN UYGULANACAĞI HATIRLATILDI

Londra, 30 Ocak 20 : Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard & Poor's (S&P), İngiltere’nin Avrupa Birliği’nden (AB) ayrılıyor olmasına rağmen halen önünde çeşitli zorlukların olduğunu bildirdi.

Kredi derecelendirme kuruluşundan yapılan açıklamada, İngiltere’nin yarın yerel saatle 23.00 itibariyle resmen AB’den ayılacak olmasına rağmen Brexit sürecinin henüz bitmediği, 2020 yılının sonuna kadar geçiş sürecinin uygulanacağı hatırlatıldı.

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İngiltere’nin denetimsel olarak AB ile uyumlu standartları sağlamak istediği belirtilen açıklamada, İngiltere ve AB arasında düşük gümrük ücretlerinin ve az sayıda kotanın uygulanması ihtimalinin olduğu kaydedildi.

Açıklamada, bu yılın sonuna kadar İngiltere ve AB arasında geçiş süreci uygulanacak olması nedeniyle İngiltere’nin AB’den 31 Ocak itibariyle ayrılacak olmasının doğrudan bir ekonomik etkisinin olmayacağı öngörüldü.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen S&P Küresel Reytingler Analisti Aarti Sakhuja, İngiltere’nin geçiş dönemini uzatmak istemediğini hatırlatarak, bu sürede İngiltere ve AB arasında bazı sektörel anlaşmaların yapılabileceğini belirtti.

Sakhuja, söz konusu sektörel anlaşmaların İngiliz ekonomisinin yaklaşık yüzde 7’sini oluşturan finans hizmetlerini kapsamasının ise beklenmediğini söyledi.

Sakhuja, “Bu sektörel anlaşmaların kalıcı ve kapsayıcı olmasını beklemiyoruz. Özellikle her iki tarafın da finansal hizmetlerin yer değiştirmesinden kaçınacağını düşünüyoruz.” ifadelerini kullandı.
(AA/HUR/ÖK)
 

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