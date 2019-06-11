banner313
banner309
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 24°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
92826
ALTIN
247.613
DOLAR
5.8161
STERLİN
7.3805
EURO
6.5894
Gazimağusa'da iki Kıb-Tek çalışanı tutuklandı!
İKİ KIB-TEK ÇALIŞANI TUTUKLANDI
14 yaşındaki kız çocuguna tecavüz
14 YAŞINDAKİ KIZ ÇOCUGUNA TECAVÜZ
4 ay hapis yatacak
4 AY HAPİS YATACAK
Suç makinesi suç işlemeye devam ediyor
SUÇ MAKİNESİ SUÇ İŞLEMEYE DEVAM...
banner306

S-400 Ve F-35 Krizi - Pentagon: Türk Pilotlar Artık Arizona’daki Luke Hava Üssü’nde Uçmuyor

Lefkoşa, 11 Haziran 19 : ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü Mike Andrews, Türk F-35 savaş uçaklarının \'artık Arizona\'daki Amerikan Luke Hava Üssü\'nde uçmadığını\' açıkladı.

S-400 Ve F-35 Krizi - Pentagon: Türk Pilotlar Artık Arizona’daki Luke Hava Üssü’nde Uçmuyor

Lefkoşa, 11 Haziran 19 : ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü Mike Andrews, Türk F-35 savaş uçaklarının \'artık Arizona\'daki Amerikan Luke Hava Üssü\'nde uçmadığını\' açıkladı.

11 Haziran 2019 Salı 11:52
S-400 Ve F-35 Krizi - Pentagon: Türk Pilotlar Artık Arizona’daki Luke Hava Üssü’nde Uçmuyor

Lefkoşa, 11 Haziran 19 : ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü Mike Andrews, Türk F-35 savaş uçaklarının 'artık Arizona'daki Amerikan Luke Hava Üssü'nde uçmadığını' açıkladı.
Reuters haber ajansına konuşan Sözcü Andrews, "Bakanlığımız Türk pilotların artık burada uçmadığının farkında. Türkiye'nin politikasında değişiklik olmadığı sürece, F-35 programının yavaşlatılması için Türk müttefiklerimizle ortak çalışmaya devam edeceğiz" dedi.
Ajansa ismini vermeden konuşan ikinci ABD'li yetkili ise, Luke Hava Üssü'ndeki bir komutanın, güvenlik gerekçesiyle geçen hafta Türk pilotların ve teknik ekiplerin buradaki eğitiminin durdurulmasına karar verdiğini söyledi.
Yetkili, Florida'daki Eglin Hava Üssü'ndeki Türk teknik personelin bazı eğitimlerinin ise devam ettiğini aktardı.
Reuters'ın savunma muhabiri Phil Stewart da, Twitter'dan paylaştığı mesajında "Geçen hafta yeni pilotların eğitimi durdurulsa bile, ABD'de olanların eğitiminin Temmuz sonuna kadar devam edeceğini duymuştuk" ifadelerini kullandı.
Pentagon, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'a yazdığı bir mektupta, Türkiye'ye Rusya'dan S-400 savunma sistemlerini teslim alması halinde, 31 Temmuz 2019 itibariyle dünyanın en gelişmiş savaş uçağı olarak tanımlanan F-35 projesinden çıkarılacağı uyarısında bulunmuştu.

PENTAGON'UN MEKTUBUNDA NELER VARDI?
ABD Savunma Bakan Vekili PatrickShanahan'ın yazdığı ve haftasonu sızdırılan mektupta, S-400 planı devam ederse Türk pilotların eğitiminin de durdurulacağı belirtiliyordu.
Shanahan bu mektupla Türkiye'nin ABD ve NATO ile işbirliğinin aksayacağını kaydederek mevcut bunalımın Ankara'nın ittifak ile ilişkisine olumsuz yansıyacağını resmen ilan etmiş oldu.
Shanahan'ın mektubunda S-400 konusunda kararlı olması durumunda Amerikan Kongresi'nde Türkiye'ye "ABD'nin Hasımlarıyla Yaptırımlar Yoluyla Mücadele Etme Yasası" (CAATSA) yaptırımlarını uygulamak konusunda "güçlü bir kararlılık olduğu" belirtildi.
Milli Savunma Bakanlığı'nın mektuba ilişkin açıklamasında ise şu ifadeler yer aldı:
"İki ülke arasındaki savunma ve güvenlik konularını kapsayan söz konusu mektupta, mevcut sorunlara stratejik ortaklık çerçevesinde ve kapsamlı güvenlik işbirliğini muhafaza edecek şekilde bir çözüm bulunması yönünde beklenti dile getirilmekte ve görüşmelere devam edilmesinin önemi ifade edilmektedir. Mektupta belirtilen yaptırımlar tamamen Türkiye'nin F-35 Programından çıkarılmasına yönelik ön adımları ve planlamayı kapsamaktadır."

banner317
TÜRKİYE'NİN 9 MİLYAR DOLAR DEĞERİNDE SİPARİŞİ VAR
ABD yönetimi S-400'ler ile F-35 yeni nesil savaş uçaklarını birbirine rakip askeri sistemler olarak kabul ediyor ve bir ülkenin bu iki teçhizata birden sahip olmasının F-35 programını riske atacağını savunuyor.
F-35 savaş uçaklarının üretim sürecinde rol oynayan Türkiye, uçakların geliştiricisi Lockheed Martin'e 9 milyar dolar karşılığında 100 uçak sipariş vermişti.
Mayıs ayında ABD merkezli yayıncı kuruluş CNBC, Washington'un Ankara'ya S-400 alımından vazgeçilmesi için Haziran ayının ilk haftasının sonuna kadar süre tanıdığı yönünde bir haber yaptı.
Söz konusu süre 7 Haziran itibarıyla doldu. Ancak Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD'nin Türkiye'ye böyle bir süre iletmediğini söylemişti.
Hükümet, Rusya'dan S-400 alımının bitmiş bir anlaşma olduğunu söylüyor ve ilk teslimatın kısa süre içerisinde yapılacağını ifade ediyor.
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ankara'nın S-400 alımı nedeniyle ABD'den gelebilecek olan olası yaptırımlara hazırlandığını da söylemişti.
Mayıs ayında ABD merkezli yayıncı kuruluş CNBC, Washington'un Ankara'ya S-400 alımından vazgeçilmesi için Haziran ayının ilk haftasının sonuna kadar süre tanıdığı yönünde bir haber yaptı.
Söz konusu süre 7 Haziran itibarıyla doldu. Ancak Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD'nin Türkiye'ye böyle bir süre iletmediğini söylemişti.
Hükümet, Rusya'dan S-400 alımının bitmiş bir anlaşma olduğunu söylüyor ve ilk teslimatın kısa süre içerisinde yapılacağını ifade ediyor.
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ankara'nın S-400 alımı nedeniyle ABD'den gelebilecek olan olası yaptırımlara hazırlandığını da söylemişti.
(BBCTürkçe/ÖZ/ŞEB)

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Çocuklara cinsel tacize 'Kimyasal Hadım' yasa tasarısı onaylandı!
Çocuklara cinsel tacize 'Kimyasal Hadım' yasa tasarısı onaylandı!
“Yeni İngiltere Başbakanıyla Brexit anlaşması değişmez“
“Yeni İngiltere Başbakanıyla Brexit anlaşması değişmez“
Fransa'da polisten kaçan sürücü 2 Türk çocuğu ezdi
Fransa'da polisten kaçan sürücü 2 Türk çocuğu ezdi
Pavarotti'nin sıra dışı hayatı yakında Beyaz Perde'de
Pavarotti'nin sıra dışı hayatı yakında Beyaz Perde'de
Fransa'da müslüman ve yahudilere yönelik terör saldırısı önlendi
Fransa'da müslüman ve yahudilere yönelik terör saldırısı önlendi
İngiltere’de Başbakanlık için 10 aday yarışıyor
İngiltere’de Başbakanlık için 10 aday yarışıyor
Dünyada 152 Milyon Çocuk İşçi Var
Dünyada 152 Milyon Çocuk İşçi Var
Tuna Nehri'ndeki Kazada Can Kaybı 24’e Yükseldi
Tuna Nehri'ndeki Kazada Can Kaybı 24’e Yükseldi
Ege’de Göçmenleri Taşıyan Bot Battı: 2’si Çocuk 7 Ölü
Ege’de Göçmenleri Taşıyan Bot Battı: 2’si Çocuk 7 Ölü
Etiyopya Sınavlar Nedeniyle İnterneti Kesti Kesti
Etiyopya Sınavlar Nedeniyle İnterneti Kesti Kesti

banner253

banner211

banner278

banner226

banner301

banner290

banner308

banner303

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim